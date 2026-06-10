Este corta-relva da Bosch pesa menos de 2 kg e está agora a 30€ na Amazon

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Com a chegada dos dias mais longos e do calor que convida a passar mais tempo no exterior, cuidar do jardim e do quintal volta a ganhar espaço na lista de prioridades. Se procura uma ferramenta eficaz para manter a relva aparada e os canteiros em ordem sem gastar uma fortuna, encontrámos uma boa oportunidade.

O corta-relva EasyGrassCut 23 da Bosch está em promoção na Amazon por apenas 31€. O interesse em torno deste modelo tem sido notável — mais de 300 unidades vendidas só no último mês confirmam que não é novidade para quem acompanha o mercado das ferramentas de jardim. A explicação é simples: junta a solidez de uma marca de confiança a um preço que está ao alcance de qualquer bolsa.

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Leveza extrema e precisão para os cantos mais difíceis

Acabaram-se as dores de costas e o cansaço nos braços que tantas vezes afastam as pessoas das tarefas de jardim. Com apenas 1,9 kg, este corta-relva da Bosch é leve ao ponto de qualquer pessoa o manusear com facilidade — mesmo quem nunca pegou numa máquina do género. A pega secundária ajustável permite encontrar a posição certa para cada utilizador, tornando o trabalho mais confortável do início ao fim. O diâmetro de corte de 23 centímetros é pensado para quem precisa de chegar a sítios difíceis: bordas de canteiros, bermas de muros, cantos junto a bancos ou zonas mais apertadas do quintal onde as máquinas de maior porte simplesmente não entram.

Mecanismo inteligente e manutenção sem dores de cabeça

Um dos detalhes técnicos que mais se nota no dia a dia é o sistema semiautomático de alimentação do fio. A linha de corte solta-se automaticamente sempre que o gatilho é acionado, sem necessidade de interromper o trabalho para ajustes manuais — algo que quem já usou modelos mais básicos sabe bem o quanto faz diferença.

O motor elétrico de 280W tem a potência adequada para os trabalhos habituais em jardins urbanos, pequenos relvados ou terraços com zonas verdes. No final, a manutenção resume-se a uma limpeza rápida na zona de corte e, graças ao formato compacto, arruma-se sem dificuldade em qualquer canto da garagem ou de um armário de apoio sem ocupar espaço.

O que dizem os compradores

A boa receção deste corta-relva nota-se nas milhares de opiniões deixadas na plataforma, onde alcança uma média de 4,1 em 5 estrelas. Quem já o usou no quintal destaca sobretudo dois pontos: a facilidade de utilização e uma relação qualidade-preço difícil de encontrar nesta faixa de preço. Uma das utilizadoras resume bem a experiência: "Muito fácil de usar. Excelente relação qualidade-preço." Outro comprador reforça o desempenho no dia a dia: "Para os trabalhos certos, funciona muito bem. Leve, prática e fácil de guardar." Por 31€, o EasyGrassCut 23 da Bosch é uma escolha segura para quem quer manter o jardim em ordem sem complicações e sem gastar mais do que o necessário.

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