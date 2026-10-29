Este cortador evita cortes e poupa tempo na época das castanhas

Com o São Martinho a duas semanas, o magusto e o cheiro a castanhas assadas já andam no ar. Quem alguma vez as tentou cortar à faca sabe como a casca é dura e como é fácil o gume escorregar. Por isso vale a pena conhecer este cortador de castanhas em aço inoxidável, que está à venda na Amazon por 13,21€ e que teve mais de 200 compras só no último mês.
Adquira aqui o cortador por 13,21€ na Amazon
Um corte em cruz com uma só pressão
Funciona como uma pinça com alavanca. A castanha encaixa numa base circular, que a mantém firme e impede que deslize, e basta apertar uma vez. No interior, uma lâmina serrilhada em cruz faz com que a casca abra em forma de X, o corte que se costuma fazer antes de assar ou cozer e que depois facilita o descasque. Em vez de segurar a castanha e cortá-la à faca, a pinça faz o trabalho de uma só vez.
Mais segurança para as mãos
O cabo é antiderrapante e a superfície é lisa, o que ajuda a não magoar a mão. O design de alavanca poupa esforço, e há compradores que o confirmam: uma utilizadora diz que “funciona muito bem e não é preciso fazer força”. Outro utilizador comprou-o para a mãe, de 84 anos, “porque as mãos já não têm muita força”, e ela “achou fácil para abrir as nozes”.
Elogiado por quem já o usa
Na Amazon tem 4,2 estrelas em 5 e mais de 700 avaliações. Um utilizador que o comprou para cortar castanhas para cozer ou assar considera-o “perfeito para o fim em vista, fácil de usar e muito prático”. Outro garante que é “a melhor compra se gosta de comer castanhas e não sabe como as abrir”, e que o tem há um ano e “parece que está a aguentar bem”. Um comprador alemão diz que superou as expectativas e que torna a preparação das castanhas “uma brincadeira de crianças”.
Também serve para nozes
O utensílio não serve só para castanhas. Uma utilizadora considera-o “excelente tanto para abrir castanhas como para quebrar nozes”, o que o torna útil também no Natal, quando as nozes chegam à mesa. Por 13,21€, é uma ferramenta pequena que dá para mais de uma época do ano.
Adquira aqui o cortador de castanhas por 13,21€ na Amazon
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.