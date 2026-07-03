Este cortador de melancia por 20€ está a arrasar na Amazon (faz 12 fatias iguais)

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Quando chega o calor, há frutas que se tornam presença obrigatória à mesa: melancia, melão ou ananás. O problema é que cortá-las nem sempre é fácil, sobretudo quando se trata de peças grandes e difíceis de manusear com uma faca normal. Foi a pensar nisto que se criou este cortador de melancia, que promete resolver o problema em segundos e já reúne mais de 170 avaliações na Amazon, com uma média de 4,3 estrelas.

Como funciona

O princípio é simples: basta cortar a fruta ao meio, colocar o utensílio centrado sobre a peça e pressionar com as duas mãos, usando o peso do corpo para empurrar as lâminas até ao fundo. O resultado são 12 fatias iguais, prontas a comer ou a guardar no frigorífico. Uma utilizadora resume bem a experiência: "o corte fica perfeito e é uma forma de aproveitar toda a melancia, o melão…". Outro comprador vai direto ao ponto: "corta uma melancia em 10 segundos".

Não serve só para melancia

Apesar do nome, este aparelho também funciona bem com melão, ananás e até outras frutas e legumes de casca mais dura, como laranjas, maçãs ou batatas. Com um diâmetro de 28 cm, cobre a maioria dos tamanhos habituais. As alças são antiderrapantes, o que ajuda a manter as mãos seguras durante o corte, e a peça pode ainda ser pendurada, facilitando a arrumação na cozinha.

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O que dizem os clientes

As opiniões repetem-se em torno da mesma ideia: praticidade e resultado uniforme. Um utilizador que trabalha na área da hotelaria destaca que o produto garante fatias todas iguais, o que evita discussões entre clientes. Outra compradora elogia a facilidade de uso, referindo que não é preciso fazer muita força para obter um bom resultado. Há ainda quem sublinhe a durabilidade, esperando que as lâminas não se deformem com o uso frequente.

Vale a pena comprar?

Para quem consome melancia, melão ou ananás com regularidade durante o verão, ou prepara fruta para várias pessoas de uma só vez, este cortador pode poupar tempo e evitar cortes acidentais com facas maiores. É fácil de lavar à mão e um dos acessórios de cozinha mais úteis para a época mais quente do ano.

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