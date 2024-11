Não é preciso deitar fora a cortina de banho se tiver bolor. É assim que deve lavá-la

A casa de banho, por ter elevados níveis de humidade e condensação, é muito propensa a desenvolver bolor nas paredes, nas juntas de azulejos e nas cortinas de banho que estão em contacto permanente com a água.

É por isso que a casa de banho é um dos locais de nossa casa onde mais bactérias e fungos se acumulam, o que pode representar um risco para a saúde se não for mantida uma higiene adequada. O problema da cortina de duche com manchas pretas de bolor é frequente, mas pode ser resolvido de forma eficaz com métodos caseiros e de baixo custo, sem a necessidade de produtos químicos agressivos, como explica um artigo do jornal mexicano El Imparcial.

A humidade e a acumulação de sujidade favorecem o aparecimento de fungos invisíveis que, com o tempo, se tornam mais evidentes. Estes microrganismos podem passar despercebidos até que as manchas de bolor comecem a surgir, explica o mesmo artigo.

O produto ideal para lavar as cortinas de banho é já um herói bem conhecido das limpezas domésticas: o vinagre branco.

Este ingrediente, comum na maioria das casas, é um poderoso desinfetante natural e económico que elimina bactérias e fungos sem danificar as superfícies ou afetar a saúde. O vinagre, com uma acidez entre 3 e 5%, é ideal para limpar e desinfetar as cortinas da casa de banho.

Limpar a cortina do duche com vinagre é muito simples. Não é necessário misturar o vinagre com outros produtos, como lixívia, pois a sua acidez é suficiente para remover os fungos e a sujidade. Basta misturar um copo de vinagre branco com dois copos de água morna num recipiente. Depois, deve mergulhar um pano ou uma esponja na solução e esfregar a cortina do duche. Se as manchas de bolor forem persistentes, pode aplicar vinagre branco diretamente sobre o bolor, deixar atuar durante alguns minutos e esfregar novamente.

Para quem prefere um método mais rápido, também é possível colocar a cortina na máquina de lavar roupa com um copo de vinagre branco. Após a lavagem, é importante deixá-la secar ao sol ou num local bem ventilado, pois o ar fresco ajuda a evitar o reaparecimento do bolor.