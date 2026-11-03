Cortinados que servem o ano inteiro: seguram o calor no inverno, refrescam no verão e escurecem o quarto

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É pelas janelas que o frio entra em casa no inverno, tal como é por elas que o calor entra no verão. E se houvesse uma forma de ajudar a manter a casa à temperatura ideal, sem aumentar a conta da eletricidade?

Existem cortinados térmicos pensados precisamente para isso, e os da PONY DANCE estão entre os mais elogiados da Amazon: têm 4,6 estrelas em cinco, quase 47 mil avaliações e o selo «Escolha da Amazon». Um cliente conta que conseguiu ter «mais 4 graus em casa no inverno». Há ainda quem os escolha simplesmente para deixar o quarto às escuras.

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O que fazem no inverno

No inverno, o frio não entra só pelo vidro: entra também pelas frestas e pelas correntes de ar, e é aí que um cortinado grosso pode fazer diferença, como uma barreira extra entre a rua e a divisão. É o que contam os clientes. Uma cliente diz que no inverno são «uma grande ajuda para proteger do frio e do vento». Outra, que já comprou mais do que um conjunto, garante que protegem «do ruído, das correntes de ar e do frio».

Houve ainda quem os pendurasse à frente das escadas, por onde descia sempre o frio do primeiro andar, que não usam no inverno, e conta que «a entrada fica cerca de 5 graus mais quente». E o cliente que falou em «mais 4 graus» lembra, bem-disposto, que nos castelos medievais havia sempre cortinados grossos a proteger do frio: «afinal de contas, não tinham vidros duplos».

E no verão?

O raciocínio é o mesmo, ao contrário: o que trava o frio também ajuda a travar o calor. Um comprador diz que escolheu estes cortinados para não deixar entrar os raios de sol por dois janelões em arco, que tornavam a divisão «demasiado quente no verão». Outro nota que, nos dias de calor, «ajudam bastante a manter a divisão mais fresca, travando o impacto direto do sol na janela». E uma cliente que os tem em duas cores diz que «nota-se muito quando estão corridos: a casa não aquece tanto». Quem os estreou em julho conta que a diferença se sentiu «quase de imediato».

Para dormir às escuras

Outro aspeto referido por vários compradores é a capacidade de bloquear a luz do exterior. Para quem trabalha por turnos, tem dificuldade em adormecer com claridade ou simplesmente prefere um quarto mais escuro, esta pode ser uma vantagem tão importante como a proteção contra o frio. Um cliente fala em «efeito blackout real», com a luz exterior bloqueada «por completo», e outra pessoa escolheu-os para a cozinha, para que os vizinhos não vejam lá para dentro, e diz que «não se vê nada através».

Medidas, cores e materiais

O conjunto vem com duas peças de 140 cm de largura por 240 cm de altura, com ilhós para pendurar, o que, segundo um cliente, torna a instalação «muito simples». O tecido é de poliéster, e uma cliente que os pendurou na cozinha elogia a forma como caem desde o momento em que saem da embalagem. A ficha da Amazon indica ainda proteção UV, privacidade e certificação OEKO-TEX. Quem os usa fala num tecido grosso e agradável ao toque, e uma cliente descreve-os como «macios e sedosos».

Há vários tamanhos à escolha, e quem precisa de medidas à medida da janela vai gostar de saber que, como diz uma compradora, foi possível «escolher as medidas exatas, sem ter de os levar a uma costureira». Nas avaliações aparecem, por exemplo, peças de 117x137, 140x175 e 200x245 cm. Há também várias cores: os clientes falam em cinzento, bege, azul, turquesa, moca e vermelho. Quanto à manutenção, uma cliente refere que se lavam com água fria e que, sendo de poliéster, não é aconselhável passá-los a ferro.

Preço e onde comprar

Na Amazon, o conjunto de duas peças de 140x240 cm, em cinzento, custa 29,94 euros. O preço pode variar consoante o tamanho e a cor. Só no último mês foram feitas mais de 200 compras.

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