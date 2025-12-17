Há um restaurante em Lisboa só com 'coisas de mãe' e onde comemos como numa casa de família italiana

Quando recebi o convite para jantar no Cose di Mamma, aceitei de imediato. Não só porque adoro cozinha italiana, mas também porque já tinha reparado no restaurante nas redes sociais, entre fotografias vintage, pizzas bem captadas e uma comunicação visual que expressa bom gosto. A curiosidade em conhecer este espaço, na Estrada da Luz, foi crescendo e, nesta terça-feira à noite, encontrei um restaurante num ritmo tranquilo, ideal para jantar sem pressas, pôr a conversa em dia e provar tudo com calma.

Um interior que surpreende

Ao empurrar a porta do Cose di Mamma percebe-se o encanto do espaço. O primeiro impacto é visual, pela decoração muito bem pensada e equilibrada. Logo à entrada, dois elementos chamam a nossa atenção: um candeeiro vintage amarelo, com franjas, junto a uma poltrona verde-musgo em veludo, e um relógio de pé, em madeira escura, no canto da sala.

As paredes estão repletas de pratos decorativos coloridos e de fotografias antigas a preto e branco, muitas delas iguais às que já conhecia do Instagram, com pessoas a comer esparguete, casais à mesa e momentos simples em volta da comida. São imagens que nos transportam para a Itália de outros tempos e que ajudam a construir uma atmosfera nostálgica, acolhedora e cheia de personalidade, fazendo-nos sentir imediatamente mais confortáveis, quase como se estivéssemos a comer em casa da “mamma”.

E até as mesas merecem atenção. São pensadas ao detalhe, com tampos decorados em tons coloridos que dialogam com o resto do espaço. As cadeiras verdes, os azulejos brancos com faixas do mesmo tom e o chão em calçada à portuguesa reforçam essa harmonia. Em cada canto há sempre um detalhe que nos prende o olhar.

Pizeta de ricota, noz, mel e alecrim: começar pelo doce e salgado (5€)

Pedi uma limonada fresca, que chegou servida num copo verde. Até os copos combinam com a estética do espaço. Para partilhar, escolhemos a pizeta de ricota, noz, mel e alecrim, uma das opções de entrada. Vi-a a sair do forno a lenha enquanto tirava algumas fotografias, e chegou quentinha, com a massa napolitana fofa e bem cozinhada.

O protagonista é o queijo ricota, cremoso e suave. Escolhi este prato pelo contraste entre o doce e o salgado, com o mel na medida certa, para equilibrar os sabores. A noz acrescenta textura e o alecrim, juntamente com o azeite, completa o conjunto sem pesar. Com um tamanho generoso, quase uma pizza individual, foi uma escolha acertada para abrir o apetite.

Gnocchi caseiro (16,50€)

Este foi, sem margem para dúvidas, o meu prato favorito da noite. Leva gamba da costa curada, pesto, stracciatella e malagueta. É um prato de contrastes bem pensados: os croutons estaladiços contrastam com os gnocchi macios, enquanto a stracciatella envolve tudo numa textura cremosa. As gambas curadas são suaves e quase se desfazem na boca.

O pesto merece um destaque à parte. Ouvi à mesa: “é o melhor pesto que já provei”, e concordei. Diferente do pesto denso e intenso a que estamos habituados, este é mais leve, aromático, com o manjericão em primeiro plano, e uma textura ligeiramente mais fluida por se misturar com o queijo. Funciona na perfeição. A malagueta está presente, mas não assusta; é apenas um toque de calor que completa o conjunto.

Pizza mortadela e pistacho (15€)

Quando vi esta pizza no menu, senti-me atraída e hesitante. Pistácio numa pizza? Podia ter escolhido uma opção mais clássica, mas decidi experimentar algo diferente e valeu claramente a pena. O que torna esta pizza especial é a base de queijo, cremosa e bem equilibrada, que serve de suporte a todos os outros sabores. A mortadela de Bolonha surge em fatias finas e rosadas, o molho de pistácio está distribuído em pequenos montinhos e há ainda grãos de pistácio espalhados pela pizza, criando duas texturas diferentes.

As folhas de manjericão fresco trazem frescura e a massa napolitana, fofa e leve, sustenta bem o conjunto. É uma pizza fora do habitual e foi precisamente isso que me conquistou. Não é o tipo de prato que se encontra em qualquer menu e fica definitivamente na memória.

Tiramisù (6€)

Confesso que nunca fui grande fã de tiramisù. Ao longo dos anos provei versões de supermercado e de restaurantes variados, mas nunca tinha percebido verdadeiramente o fascínio. Desta vez, num restaurante italiano a sério, decidi dar-lhe uma nova oportunidade.

O tiramisù chegou à mesa com alguma cerimónia, num tabuleiro grande e finalizado à nossa frente, com uma camada de cacau em pó. Este foi um detalhe que valorizei tanto pela atenção como pelo prazer de ver tudo a ser preparado no momento.

Bastou a primeira garfada para responder a uma pergunta antiga sobre o que torna o tiramisù especial. É isto, quando é bem feito. Um mascarpone cremoso, café equilibrado, um subtil toque de Disaronno (licor de amêndoas), biscoitos que absorvem o café sem perder estrutura e uma frescura que denuncia que é feito no restaurante. Não achei excessivamente doce, ainda que isso dependa sempre do gosto de cada um, mas o que posso dizer é que finalmente percebi o entusiasmo. Afinal, o tiramisù pode mesmo ser muito bom.

Duas horas bem passadas

Chegámos às 20h30 e saímos perto das 22h30. Quase duas horas se passaram sem darmos por ela. Ao longo da noite fomos acompanhados por dois empregados diferentes, ambos atenciosos e sempre disponíveis para explicar os pratos, num serviço que reforça o carácter intimista do restaurante e o torna ideal para passar um bom tempo em boa companhia.

Mas o Cose di Mamma não é apenas mais um restaurante italiano em Lisboa que utiliza bons ingredientes na confeção dos pratos. Nota-se uma atenção evidente aos detalhes, da decoração pensada ao pormenor aos pratos bem-apresentados, a par de um serviço genuinamente simpático e de um menu que foge ao óbvio. É o tipo de sítio certo para levar alguém que se quer surpreender, com a certeza de que a comida e a experiência vão ficar na memória.