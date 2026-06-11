Especialista analisou e concluiu: estes são os cosméticos da Mercadona que valem mesmo a pena

Fomos à concorrente do Lidl e trouxemos um carrinho cheio de compras por 60 euros (cremes de marca incluídos)

Novo detergente do Pingo Doce resolveu um desafio lá de casa: esperar que a roupa acabe de lavar

Faz 'tremer' a Primark e o Lidl: Loja que é um fenómeno europeu abre novo espaço em Portugal

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

Os cosméticos da Mercadona continuam a conquistar cada vez mais consumidores em Portugal, sobretudo graças à combinação entre preços acessíveis e uma oferta cada vez mais diversificada. Mas, perante tantas opções nas prateleiras, surge a dúvida: quais são realmente os produtos que merecem um lugar na rotina de cuidados de pele?

Para responder a essa questão, o melhor é ouvir a opinião de quem percebe do assunto. Iolanda Pereira é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, tem uma pós-graduação em Cosmetologia Avançada pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e integra a Sociedade Portuguesa de Ciências Cosmetológicas. Ao longo dos últimos anos tornou-se também uma das mais reconhecidas especialistas portuguesas na área da dermocosmética e skincare, sendo frequentemente convidada para palestras, campanhas e entrevistas em publicações de referência.

Reconhecida nas redes sociais através da página @pelemecare_bemtequer, onde ajuda milhares de seguidores a compreender melhor os cuidados de pele, a especialista analisou vários cosméticos da Mercadona e destacou aqueles que, na sua opinião, se evidenciam pela formulação, eficácia e relação qualidade-preço.

No vídeo abaixo, a especialista explica quais os produtos que considera boas compras e quais as características que os tornam interessantes para diferentes tipos de pele.

Veja a análise completa: