Há lugares onde tudo parece acontecer ao mesmo tempo e onde o insólito faz parte da rotina. A Costa de Caparica parece ser um desses sítios. Pelo menos, é essa a imagem com que vai ficar depois de assistir ao vídeo publicado pela página de Instagram travel.with.no.plan, que está a arrancar gargalhadas nas redes sociais com um retrato muito peculiar do quotidiano no paredão da Caparica.

Narrado em jeito de carta aos pais, o vídeo, com cerca de três minutos e quarenta segundos, é uma espécie de relato de sobrevivência de alguém que tenta compreender os hábitos, as personagens e os acontecimentos de um lugar onde, aparentemente, tudo pode acontecer. E começa logo com uma frase que anuncia o tom da história: «Queridos mãe e pai, adivinhem quem ainda está vivo».

«Aconteceram tantas coisas estranhas na bela Caparica desde o ano passado», conta o narrador, que confessa sentir-se, por vezes, dentro de um filme de cowboys. «Estou a começar a perceber as regras. Ou, pelo menos, a deixar de as questionar. Acho que os adultos também ainda estão a tentar descobri-las».

A descrição seguinte é particularmente certeira: «A sensação principal é a de que está tudo ao contrário e de que toda a gente está a fugir de alguma coisa».

«Estas pessoas adoram o caos»

E motivos para esta sensação não faltam. O narrador começa por contar que passaram semanas sem água em casa. «Ao terceiro dia, já levava a escova de dentes para a praia». Uma situação que, por si só, já daria uma história, mas que acaba por ser apenas mais um episódio numa sucessão de acontecimentos improváveis.

«Tudo é estranho e não faz sentido. Estas pessoas adoram o caos. E, de alguma forma, sempre que pestanejo, acontece alguma coisa». Entre os episódios que recorda está o incêndio num bar de praia. «Da última vez, o bar de praia começou a arder. Pensei que fosse um churrasco português, até ver os bombeiros».

Pelo caminho, começa também a reparar numa série de anúncios desesperados colados por todo o lado: homens à procura de mulheres, seja para amizade ou para uma relação para a vida, sempre com número de telefone incluído. «Pergunto-me se ele os tira quando arranja namorada», comenta, com uma ironia deliciosa.

«Este lugar dá-te cabo da cabeça»

Mas a Caparica ainda tinha mais surpresas reservadas. Como os bancos individuais colocados junto ao mar. «Sentas-te sozinho, de frente para o oceano, como se estivesses de castigo. Sem abraços, sem conversas». E remata: «Este lugar dá-te cabo da cabeça e depois oferece-te um banco para te sentares a pensar nisso».

Uma das personagens mais curiosas do vídeo é um homem que, segundo os relatos de alguns habitantes locais, costumava tocar saxofone no paredão. Sempre no mesmo canto, sempre as mesmas três notas. Agora já não tem saxofone, mas continua a aparecer e a tocar com a boca, produzindo pequenas rajadas de música invisível.

«As pessoas passam por ele como se nada tivesse mudado. E talvez não tenha mudado mesmo. Ele continua ali, continua a tocar, continua a fazer parte da Caparica. Como música de fundo que a vida se esqueceu de desligar».

Uma das frases mais bonitas de todo o vídeo, sobretudo porque, por detrás da piada, existe um carinho evidente por estas figuras que acabam por fazer parte da identidade de um lugar.

Entretanto, a vida continua. Há quem passeie as cabras, quem vá diariamente dar um mergulho no mar e quem simplesmente atravesse aquele cenário de aparente confusão como se estivesse perante o dia mais normal do mundo.

«Para eles, é apenas mais um dia»

Até os nadadores-salvadores parecem contribuir para a imprevisibilidade, com o narrador a reparar que hasteiam todas as bandeiras ao mesmo tempo, «só por diversão e um bocadinho de caos».

Perante tudo isto, surge uma pergunta inevitável: «Se este é um dia normal, o que fazem os portugueses para relaxar?».

A resposta não tarda a chegar. O narrador descobre que, mesmo na praia, há quem durma melhor se tiver um tractor a trabalhar ali perto. E observa ainda uma equipa de seis homens a abrir um buraco na areia. Ou melhor, um homem a trabalhar e outros cinco a dar «ideias muito boas sobre para onde devia ir a areia».

É difícil não rir perante a descrição, sobretudo porque muitos portugueses reconhecerão imediatamente este cenário e esta forma tão particular de estar.

«A vida na Caparica é boa. Há dias em que penso em ir embora. Depois pergunto-me o que vou perder amanhã». É com esta declaração que o narrador termina a sua carta, antes de se despedir dos pais com um simples «Com amor, o vosso filho».

«Só visto porque contado ninguém acredita»

O vídeo está a conquistar quem passa pelas redes sociais, mas parece ter um público especialmente atento entre aqueles que conhecem bem a Costa da Caparica. Nos comentários, há quem reconheça as figuras habituais do paredão e até sinta falta de algumas que já desapareceram da paisagem.

«Falta aquele sr que passava o paredão todo a fazer truques com a bola… todos os dias…! A sua presença era tão habitual que depois de desaparecer, esse vazio ficou por preencher…», recorda um utilizador.

Outro comentário resume na perfeição o espírito do vídeo: «Como dizemos em português: “só visto porque contado ninguém acredita” E ainda assim é impossível não amar a Caparica».

Há também quem confirme que o retrato está longe de ser exagerado: «Isto está bom demais. Quem vive na Caparica, já viu de tudo!! Verdade seja dita».

Até o ator José Fidalgo se juntou à conversa, deixando um comentário breve, mas bastante significativo: «Lindo. Para o bem e para o mal, é lindo».

E talvez seja mesmo esta a melhor forma de descrever o vídeo. Não se trata apenas de uma coleção de episódios caricatos ou de personagens improváveis. É também um retrato bem-humorado de uma certa maneira portuguesa de viver, onde o improviso, o desenrascanço e o caos parecem fazer parte do quotidiano.

Na Caparica, aparentemente, pode faltar água, um bar pode pegar fogo, alguém pode tocar saxofone sem saxofone e seis homens podem ser necessários para abrir um buraco na areia.

E ninguém parece particularmente surpreendido.

Porque há lugares que não precisam de grandes planos para nos surpreender. Na Costa da Caparica, basta sair de casa, caminhar pelo paredão e esperar para ver o que acontece a seguir.