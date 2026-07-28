Este é um dos lugares mais bonitos de Portugal, mas nem todos conseguem encontrá-lo. Dizemos-lhe como lá chegar

A Serra da Estrela é um dos destinos de eleição dos portugueses durante o Inverno, por causa da neve, mas a verdade é que as paisagens da mais alta cordilheira de Portugal continental durante o resto do ano também valem muito a pena. E este lugar misterioso merece mesmo ser visitado, pelo menos, uma vez na vida.

Falamos do Covão dos Conchos. Esta lagoa é conhecida pela abertura circular que tem no meio da água, que faz parte de um túnel subterrâneo artificial com mais de 1,5km de extensão, que vai dar à famosa Lagoa Comprida. A verdade é que há muita gente que começa a fazer o trilho até ao Covão dos Conchos e acaba por não encontrar este túnel que vale mesmo a pena ser visto!

Hoje explicamos-lhe como encontrá-lo. A partir da Lagoa Comprida, a caminhada até à Ribeira das Naves é de cerca de 4,5km e o trilho é acessível. No entanto, é recomendado que use calçado adequado, porque o piso é de terra batida e tem algumas subidas e descidas. O percurso dura cerca de uma hora e meia.

Leve também consigo água e um snack, para o caso da fome apertar. Mas já sabe: não deite lixo para o chão.

Ao longo do percurso, vai deparar-se com paisagens que deixam qualquer um sem fôlego. Pare um pouco, tire umas fotos e aproveite o momento. É provável que se encontre com outros curiosos à procura desta maravilha de Portugal. Junte-se a eles nesta caminhada e, se necessário, vá pedindo informações sobre o caminho.

Mantenha-se sempre no trilho. Quando chegar à lagoa do Covão dos Conchos, vai encontrar uma paisagem como esta:

À partida, não vai ver nenhum túnel redondo que suga a água com força para o interior da terra. Mas não desanime: ele está lá! Para o ver, tem de atravessar o caminho de pedra que compõe a barreira desta lagoa, como pode ver na fotografia. Depois de percorrer esse caminho, deverá descê-lo e contornar a lagoa. Aí, vai encontrar o famoso buraco de betão que, na altura do degelo, costuma estar cheio de água.