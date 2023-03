Saúde: Descoberto novo sintoma (bizarro) da Covid-19

Mais de três anos depois do início da pandemia por Covid-19, estamos num estado de convivência relativamente confortável em relação à Covid-19. Mas, logo quando pensávamos que já sabíamos tudo sobre o vírus, um grupo de investigadores da Dartmouth College, em New Hampshire, EUA, descobriu que algumas pessoas que contraíram o vírus ficaram com uma condição rara chamada prosopagnosia, também conhecida como “cegueira facial”.

Esta condição deixa as pessoas com dificuldade em reconhecer rostos, mesmo os dos seus familiares e amigos próximos. Mesmo sendo raro, o efeito secundário veio a alarmar os profissionais de saúde, de acordo com o The Sun.

Num artigo publicado na revista de medicina ‘Cortex’, os investigadores relatam o caso de uma mulher de 28 anos que contraiu o vírus em 2020 e teve sintomas extremamente intensos, febre muito alta, diarreia e tosse que por vezes a fazia desmaiar por falta de oxigénio.

Depois de recuperar e voltar ao trabalho, a mulher reparou que tinha dificuldade em reconhecer os colegas de trabalho, mas não ficou por aí. Percebeu a gravidade da sua situação quando, numa reunião de família, não conseguia reconhecer a cara do próprio pai. “Era como se a voz do meu pai estivesse a sair da cara de um completo estranho”, explicou.

Depois de fazerem testes, os investigadores também repararam que a mulher tinha dificuldade em reconhecer lugares que lhe deviam ser familiares, algo que o investigador principal, Brad Duchaine, disse ser extremamente comum em pessoas com prosopagnosia.

“Já sabíamos que pode haver sequelas da Covid-19. No entanto, estes efeitos são muito severos e seletivos”, disse o professor de Ciências Neurológicas e Psicologia. “Isto sugere que pode haver muitas outras pessoas com sequelas destas”.

Outros estudos já mostraram que a Covid-19 pode aumentar o risco de Alzheimer e Parkinson, mas não é claro como uma infeção respiratória pode ter consequências neurológicas a longo prazo.

Ainda não existe cura para a prosopagnosia, mas pessoas que a contraem aprendem a compensar e a viver com esta condição. Neste caso, a mulher aprendeu a reconhecer as pessoas pelas vozes.

Os sintomas de prosopagnosia incluem dificuldade em identificar pessoas na vida real e em fotografias, incapacidade de descrever caras e confusão a acompanhar séries de televisão ou filmes com muitas personagens.