Há um novo cowork em Oeiras onde os pais trabalham e os filhos brincam

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Em Porto Salvo, Oeiras, há um novo espaço de cowork para onde os pais podem levar os filhos. Chama-se ELO e junta coworking parental e diversão para os miúdos, permitindo que os pais trabalhem, enquanto os filhos brincam.

“Durante a semana somos um espaço de cowork parental, ou seja, trabalhar com presença. Aos fins de semana acolhemos festas e eventos para os miúdos”, conta Andie Cruz, que criou o ELO juntamente com a sua esposa, Nicolas Graf, ao News in Oeiras.

Durante a semana, o espaço funciona de manhã e à tarde para quem procura um local tranquilo para trabalhar enquanto acompanha os filhos. “Fazemos slots de uma, duas e três horas, onde os pais podem trabalhar e os filhos estão a brincar no mesmo espaço. É uma área de 35 metros quadrados, ampla, por isso os pais conseguem sempre ver os miúdos. O objetivo é entreter os mais pequenos com brinquedos e outras crianças, em vez de estarem sozinhos agarrados às tecnologias”, explica.

“Queremos cativar pais que pensem como nós e tenham essa mentalidade. No fundo, é retirar um pouco da culpa de os deixar muito tempo nos ecrãs e permitir que, enquanto estamos a trabalhar num local calmo e seguro, eles possam brincar com outras crianças.” O espaço conta ainda com um “facilitador”, que não é educador nem babysitter, mas alguém que acompanha os miúdos e dinamiza pequenas atividades, “como ler uma história ou brincar com eles um bocado”, acrescenta.

O ELO disponibiliza vários brinquedos, como blocos magnéticos, quadros para pintar, peças LEGO e uma casinha de madeira. “Foi tudo feito por nós, com uma decoração minimalista, mesas, cadeiras e uma zona dedicada às crianças.” É pensado para miúdos entre os dois e os seis anos.

Ao fim de semana, transforma-se num espaço para festas de aniversário, workshops ou outros eventos infantis. Com capacidade para cerca de 25 crianças, assume-se como um novo local para celebrar. “Temos muita luz natural e uma zona exterior que dá para uma praceta fechada, com natureza à volta. No interior encontra-se um ambiente acolhedor e intimista, com madeira e tons neutros”, descreve.

Os preços começam nos 15 euros por uma hora para um adulto e uma criança, 25 euros para duas horas e 35 euros para três. Já o aluguer para festas ao fim de semana custa 200 euros por quatro horas, com mais 30 minutos antes e depois para preparação e arrumação.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders