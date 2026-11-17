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Já em funcionamento, o novo espaço de coworking de Lisboa, chamado The Fyve, está à procura de ocupantes. Situado na Avenida Marechal Gomes da Costa, nos Olivais, é composto por dois armazéns com um total de 7 mil metros quadrados (m2) e integra espaços de trabalho, reuniões, eventos e serviços complementares, estando preparado para responder às necessidades de empresas, profissionais independentes e equipas de diferentes dimensões.

Este novo workplace conta com 12 salas, que podem receber entre 6 a 12 pessoas, e 3 auditórios entre 50 a 200 participantes, adequados para apresentações, workshops, reuniões corporativas e outros eventos, e estão equipados com Wi-Fi, TV, câmara e ar condicionado.

As áreas de trabalho encontram-se no primeiro armazém, assim como as salas de reunião, os auditórios e as zonas lounge, enquanto o segundo armazém acolhe um ‘food court’ (com serviço diário de refeições e uma copa self-service equipada), um ginásio e um campo de padel. O armazém principal tem ainda um piso superior com terraço, ideal para eventos ‘after work’ e de iniciativas de convívio.

A oferta deste novo espaço de coworking adapta-se a necessidades diversas, como o ‘hot desk’, que permite a utilização de postos de trabalho de modo flexível e o acesso a todos os serviços do espaço, ou o ‘dedicated desk’, assegurando um lugar exclusivo num ambiente de trabalho partilhado.

Com acesso e segurança 24/7, inclui já mobiliário, Wi-Fi, climatização, serviço de limpeza diária e água filtrada, além de uma zona de receção, gestão de correspondência e encomendas, reencaminhamento de chamadas, apoio informático, serviços de impressão e digitalização, ‘phone booths’, balneários com duches e sala de cacifos. E os profissionais terão ainda acesso a estacionamento com carregamento elétrico e serviço de ‘coffee-break’ e eventos de comunidade.

Segundo Mariana Rosa, Head of Office da Dils Portugal, consultora responsável pela comercialização exclusiva do The Fyve, a procura por espaços de coworking tem vindo a crescer, impulsionada pela necessidade de soluções de trabalho mais flexíveis e adaptáveis às empresas e aos profissionais. Em comunicado, a responsável destaca ainda a localização do empreendimento, numa zona de Lisboa com boas acessibilidades, e a versatilidade do espaço, que permite acolher diferentes perfis de utilizadores e equipas de várias dimensões.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.