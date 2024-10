Estes são os principais erros que está a cometer quando coze legumes a vapor

Top 10 de melhores cozinhas do mundo

Os vegetais são alimentos essenciais na nossa alimentação e devem ser consumidos diariamente. Ainda que o importante seja comê-los, a forma como são preparados também ajuda a definir o quão saudáveis são. Cozinhar vegetais a vapor é uma das melhores maneiras de se garantir que não perdem as suas propriedades.

Cozinhar vegetais a vapor é uma das técnicas mais saudáveis e garante que tanto os nutrientes e o sabor dos alimentos não se percam. Isto, claro, se a preparação for bem feita, algo que nem sempre é fácil com esta técnica, refere o site espanhol Cocina Delirante, que fala sobre os erros mais comuns na hora de se cozinhar a vapor.

Para se cozinhar a vapor, é essencial que os alimentos não entrem em contacto com a água, cozinhando no vapor, como o nome indica. Não é preciso acrescentar azeite e como os alimentos não estão em contacto com a água, não perdem os seus minerais.

Erros mais comuns quando se cozinha vegetais a vapor

Apesar de a técnica parecer simples, há alguns erros muito comuns que fazem com que os vegetais não fiquem bons quando os preparamos a vapor. Problemas com textura e sabor são as mais comuns, mas é possível contornar.

1. Cozinhar diferentes vegetais ao mesmo tempo

Nem todos os vegetais são iguais e por isso têm tempos de cozedura diferentes. Se por um lado, os espinafres demoram três minutos, as cenouras podem precisar de 10 minutos. Ao misturá-los, acaba por ter alguns passados demais, enquanto outros podem ficar crus.

Por isso, evite misturar legumes que possam ter tempos diferentes. Além disso, procure cortar tudo do mesmo tamanho para garantir que demoram o mesmo tempo.

2. A água é a chave

Um dos segredos para conseguir cozinhar bem a vapor é colocar a água e deixar que ferva antes de colocar os vegetais. Em relação a quantidade, é só o suficiente para gerar vapor constante, por isso, não precisará de mais do que dois ou três centímetros. Não se esqueça que os legumes não podem tocar na água.

3. Pôr demasiados alimentos no cesto de cozer a vapor

Outro erro muito comum é colocar demasiados vegetais no cesto, o que faz com que não haja uma boa circulação de vapor. No final, a cozedura não fica uniforme.

Se precisa de preparar muitos vegetais, vá preparando uma pequena quantidade de cada vez.

4. Não tapar bem a panela

Para que o vapor faça o seu trabalho e cozinhe corretamente os vegetais, é essencial tapar bem a panela para que não haja fugas e para que se consiga manter a temperatura ideal.

Dicas para se conseguir legumes saborosos

1. Utilize condimentos naturais, como ervas frescas e especiarias

2. Aproveite o líquido de cozinhar a vapor para sopas ou outros molhos de forma a não desperdiçar os minerais que possam ter ficado na água

3. Se for guardar os legumes cozinhados, arrefeça-os o mais rápido que conseguir para que parem de cozinhar, não perdendo o seu sabor nem ficando com outra textura. Pode pô-los numa taça e colocar gelo por fora para arrefecê-los mais depressa.

Veja na galeria o tempo de cozedura a vapor de diferentes legumes.