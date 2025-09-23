Anda toda a gente a experimentar esta receita viral da air fryer. Mas, além de um erro, pode ser perigosa

Certamente já tropeçou em alguma receita no Instagram ou Tiktok para cozer arroz. E, de facto, são apelativas, À primeira vista, pode parecer uma solução rápida para evitar a panela tradicional. Mas especialistas e fabricantes alertam: além de ser um erro, esta prática pode até ser perigosa.

De acordo com o site britânico Expert Reviews, a questão central está na forma como a air fryer funciona. Este eletrodoméstico foi concebido para circular ar quente através de uma ventoinha, criando uma cozedura uniforme e deixando os alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro. No entanto, exatamente por recorrer a este sistema de circulação de ar, a air fryer não é adequada para ferver água ou cozinhar alimentos que exigem grandes quantidades de líquido, como é o caso do arroz ou da massa.

O engenheiro Giuseppe Capanna, da organização Electrical Safety First, citado pelo mesmo site, sublinha que “ferver água na air fryer, e cozinhar alimentos — como massa seca — nesse mesmo líquido é inseguro, porque as ventoinhas podem salpicar água para as partes elétricas, aumentando o risco de queimaduras com vapor”. Já o técnico de eletrodomésticos David Miloshev, da Fantastic Services, vai mais longe: “Se a água atingir o elemento de aquecimento, pode até provocar um incêndio”, disse ao Expert Reviews.

Até a apresentadora Martha Stewart publicou recentemente uma lista de alimentos que nunca devem ser preparados na air fryer, onde inclui “grãos crus” — como arroz, massa ou cevada. O motivo é simples: a air fryer não ferve água, condição essencial para que os grãos absorvam líquido e cozinhem corretamente. Como resultado, o arroz tende a ficar duro e pouco apetitoso.