Anda toda a gente a experimentar esta receita viral da air fryer. Mas, além de um erro, pode ser perigosa

Certamente já tropeçou em alguma receita destas no Instagram ou Tiktok. Fica o alerta
Hoje às 12:43
Certamente já tropeçou em alguma receita no Instagram ou Tiktok para cozer arroz. E, de facto, são apelativas, À primeira vista, pode parecer uma solução rápida para evitar a panela tradicional. Mas especialistas e fabricantes alertam: além de ser um erro, esta prática pode até ser perigosa.

De acordo com o site britânico Expert Reviews, a questão central está na forma como a air fryer funciona. Este eletrodoméstico foi concebido para circular ar quente através de uma ventoinha, criando uma cozedura uniforme e deixando os alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro. No entanto, exatamente por recorrer a este sistema de circulação de ar, a air fryer não é adequada para ferver água ou cozinhar alimentos que exigem grandes quantidades de líquido, como é o caso do arroz ou da massa.

O engenheiro Giuseppe Capanna, da organização Electrical Safety First, citado pelo mesmo site, sublinha que “ferver água na air fryer, e cozinhar alimentos — como massa seca — nesse mesmo líquido é inseguro, porque as ventoinhas podem salpicar água para as partes elétricas, aumentando o risco de queimaduras com vapor”. Já o técnico de eletrodomésticos David Miloshev, da Fantastic Services, vai mais longe: “Se a água atingir o elemento de aquecimento, pode até provocar um incêndio”, disse ao Expert Reviews.

Até a apresentadora Martha Stewart publicou recentemente uma lista de alimentos que nunca devem ser preparados na air fryer, onde inclui “grãos crus” — como arroz, massa ou cevada. O motivo é simples: a air fryer não ferve água, condição essencial para que os grãos absorvam líquido e cozinhem corretamente. Como resultado, o arroz tende a ficar duro e pouco apetitoso.

tvi