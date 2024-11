É por isto que deve adicionar sumo de limão à água de cozer as batatas

Juntar sumo de limão enquanto se cozem batatas é um truque simples que pode fazer uma grande diferença no prato. Este método não só melhora a aparência das batatas, mantendo a sua cor, como também ajuda a evitar que se desfaçam durante a cozedura. Segundo o site Daily Wrap, a adição de limão ao processo de cozedura torna as batatas mais saborosas.

Mas por que faz isto sentido? Durante a cozedura, as enzimas presentes nos tubérculos reagem com o oxigénio, causando a mudança de cor. Além disso, usar demasiada água ou a cozer demasiado tempo pode fazer com que as batatas fiquem moles ou mesmo que se desfaçam. Estas situações podem ser facilmente evitadas com o uso de sumo de limão, garante o artigo do mesmo site.

Além disso, o sumo de limão melhora o sabor das batatas, acrescentando-lhes um ligeiro toque ácido.

Para aplicar este truque, basta adicionar 1 a 2 colheres de sopa de sumo de limão por cada quilo de batatas. É importante que o sumo seja colocado no início da cozedura, garantindo assim que o ácido tenha tempo suficiente para agir. Este pequeno ajuste na preparação das batatas pode transformar um acompanhamento básico num prato de aspeto e sabor mais sofisticado.