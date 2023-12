Há três gastronomias no mundo melhores do que a portuguesa, diz ranking mundial

Num ranking que inclui 100 gastronomias mundiais, a cozinha portuguesa ocupa o 4.º lugar. A lista, realizada com base em quase 400 mil classificações de pratos e mais de 100 mil classificações de produtos alimentares locais, destaca as cozinhas que registaram as melhores avaliações.

Os produtos alimentares que se destacaram na gastronomia portuguesa foram a carne dos Açores, o queijo da Serra da Estrela, o presunto alentejano, a carne barrosã e a Carnalentejana.

O mesmo site, de acordo com as avaliações de comensais de todo o mundo, refere ainda os melhores espaços para experimentar a gastronomia portuguesa: Pastéis de Belém, em Lisboa, o restaurante Casal da Penha, no Funchal, o restaurante Os Três Pipos, em Tondela, o Solar do Forcado, em Portalegre e o Carvalho, em Chaves.

Mas, quais foram afinal os países que ficam à frente de Portugal no que diz respeito à cozinha? Em primeiro lugar, Itália continua a conquistar ‘foodies’ por todo o mundo. Segue-se a cozinha japonesa em 2.º lugar e a terceira posição da tabela é ocupada pela Grécia. Só depois, surge Portugal.

Veja o top 10 na galeria acima e aqui o aqui o ranking completo.