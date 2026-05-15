Panos da loiça têm mais bactérias do que imagina. É assim que os deve lavar

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Está presente em praticamente todas as cozinhas e é utilizado várias vezes ao dia para secar as mãos ou limpar bancadas. No entanto, aquilo que parece inofensivo pode esconder milhares de bactérias. Os panos da loiça estão entre os objetos mais contaminados da casa e, quando não são lavados corretamente, podem tornar-se um verdadeiro foco de bactérias.

Segundo o site Real Simple, o alerta é deixado por especialistas em higiene e lavandaria, que explicam que os panos usados na cozinha acumulam facilmente microrganismos devido ao contacto constante com humidade, restos de comida e superfícies contaminadas.

O problema agrava-se quando os panos entram em contacto com carne crua, ovos ou líquidos de aves. Nestes casos, as bactérias podem espalhar-se rapidamente pela cozinha e até aumentar o risco de contaminação alimentar.

A melhor forma de reduzir os microrganismos é apostar numa lavagem adequada. Os especialistas explicam que a água quente ajuda a eliminar as bactérias e aumenta a eficácia do detergente. Ainda assim, nem sempre é obrigatório recorrer a temperaturas elevadas. Se o pano tiver servido apenas para secar mãos limpas ou pequenas limpezas, a água morna pode ser suficiente.

Outra recomendação importante passa por evitar lavar os panos da loiça juntamente com a roupa habitual. Apesar de parecer prático, os especialistas garantem que o ideal é separá-los para evitar manchas e contaminações cruzadas.

Para além da temperatura da água, a lixívia também pode ser uma aliada importante na desinfeção. No entanto, os especialistas alertam que o produto deve ser usado corretamente e sempre diluído conforme as instruções da embalagem. Para quem prefere alternativas menos agressivas, a lixívia de oxigénio surge como uma opção mais suave para os tecidos.

A frequência de lavagem também faz diferença. Panos usados para cozinhar, limpar bancadas ou secar derrames devem ir diretamente para a máquina após a utilização. Já os utilizados apenas para secar as mãos podem ser trocados a cada poucos dias.

Os especialistas recomendam ainda evitar deixar os panos húmidos durante muito tempo, já que a humidade favorece a proliferação de bactérias e maus odores.