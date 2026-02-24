Facebook Instagram
Quer mais cremosidade ou textura firme nos cozinhados? Aprenda a escolher a batata certa

Saiba quando usar batata branca ou vermelha
IOL
Hoje às 14:55
Casca de batata
Casca de batata
Foto: freepik
Na cozinha, nem todas as batatas são iguais. Saber escolher entre batata branca ou batata vermelha pode fazer toda a diferença no resultado final de cada receita, desde purés e sopas até saladas e assados.

A batata branca destaca-se pela polpa mais solta e farinhenta, perfeita para pratos que exigem desfiar, como purés, sopas ou croquetes. O seu sabor suave permite que absorva bem temperos e molhos, tornando-a ideal para receitas reconfortantes.

Por outro lado, a batata vermelha mantém a forma mesmo depois de cozida, graças à polpa mais firme. Com um leve toque adocicado, é excelente para saladas, guisados ou assados inteiros, onde a textura consistente faz toda a diferença. Para além disso, tende a conservar-se melhor por mais tempo sem brotar.

Utilize a batata branca quando quiser mais cremosidade, e a batata vermelha quando a consistência for essencial. Assim, conhecer as diferenças entre estas variedades ajuda a tirar o máximo partido dos ingredientes e garante que cada prato fique no ponto certo.

 

