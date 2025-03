Aproveitamos a festa de descontos loucos para renovar a nossa cozinha

Este artigo pode conter links afiliados*

Para quem adora passar tempo na cozinha e não para de pensar que precisa de uma renovação, mas nunca encontra o momento certo, a Festa de Ofertas de Primavera da Amazon chegou para resolver este dilema. As grandes marcas apresentam descontos impressionantes em utensílios e eletrodomésticos de alta qualidade, tornando este o momento perfeito para finalmente concretizar aquela renovação adiada. Estas promoções por tempo limitado são a oportunidade ideal para transformar a sua cozinha e elevar as suas experiências culinárias.

Conjunto Magefesa X2 em aço vitrificado - 19,55€ (antes: 35,55€)

Fabricadas em aço vitrificado antiadererente e decoradas com efeito pedra e chapa canelada, estas panelas são adequadas para todos os tipos de fogões. Com um desconto de 45%, este conjunto de três peças (20/24/28 cm) é uma solução prática para o dia a dia na cozinha. O conjunto é compatível com todo o tipo de placas, incluindo indução, sendo uma escolha versátil e duradoura.

Conjunto de bases para pratos com flores silvestres botânicas - 19,99€ (antes: 23,99€)

Traga a primavera para a sua mesa com este conjunto de quatro bases decorativas com estampas de flores silvestres. Com um desconto de 21%, estas peças são a escolha perfeita para quem aprecia detalhes que transformam as refeições em momentos especiais. O padrão botânico delicado adiciona um toque de natureza à sua mesa, enquanto o material resistente ao calor e arranhões garante praticidade no dia a dia. Um presente ideal para si ou para quem aprecia decoração com motivos naturais.

Máquina de lavar louça Bosch integrada - 696,00€ (antes: 949,00€)

Modernize a sua cozinha com esta máquina de lavar louça Bosch totalmente integrável, agora com 27% de desconto. Com 60 cm de largura e espaço generoso para toda a loiça da família, este modelo combina eficiência e elegância. O motor silencioso garante funcionamento discreto e baixo consumo energético (Classe A). Inclui funcionalidade Home Connect para controlo remoto através do telemóvel. Uma excelente oportunidade para investir num eletrodoméstico de qualidade que facilita o seu dia a dia e valoriza a sua cozinha.

Toalha de mesa vermelha com padrão geométrico Martina Home 300x140 cm - 24,95€

Esta toalha de mesa com padrão geométrico em tons de vermelho transformará por completo a sua sala de jantar. O material impermeável protege a sua mesa enquanto adiciona um elemento visual marcante ao ambiente. Ideal para famílias com crianças ou para quem gosta de receber convidados sem preocupações, esta toalha de qualidade premium é de fácil limpeza e manutenção. Com 300x140 cm, adapta-se perfeitamente a mesas de diferentes tamanhos para ocasiões especiais ou uso diário.

Talheres Amefa ECLAT em rosa pastel - 32,35€ (antes: 64,95€)

Quem gosta de dar atenção aos pequenos detalhes vai adorar este conjunto de talheres Amefa em rosa pastel, agora com impressionantes 50% de desconto. Este elegante conjunto para 6 pessoas traz um toque de suavidade e contemporaneidade à sua mesa de jantar. O aço inoxidável de alta qualidade garante durabilidade e beleza duradoura, enquanto o tom rosa pastel acrescenta um elemento de delicadeza que complementa qualquer louça. Perfeito para quem procura renovar a sua mesa com um toque de cor subtil e sofisticado.

Chaleira vintage Russell Hobbs - 40,98€ (antes: 95,28€)

Esta chaleira elétrica da Russell Hobbs com design vintage em creme está agora disponível com 57% de desconto. Com capacidade de 1,7 litros e potência de 2400W, aquece rapidamente a água para o seu chá ou café diário. Inclui filtro removível, base giratória a 360° e indicador de nível de água para maior comodidade. O acabamento em aço inoxidável e o tom creme oferecem um aspeto elegante que se adapta facilmente a qualquer cozinha. Uma excelente oportunidade para renovar os seus pequenos eletrodomésticos com qualidade e bom gosto.

Air Fryer MasterPro Rocket 700 - 68,95€ (antes: 143,64€)

Prepare refeições mais saudáveis com esta Air Fryer MasterPro, agora com excelente desconto de 52%. Com potência de 1800W e capacidade de 7 litros, é ideal para famílias ou para quem gosta de receber. Inclui 12 programas automáticos pré-definidos e ecrã tátil LED para controlo fácil e intuitivo. A temperatura ajustável permite-lhe preparar diversos tipos de alimentos com precisão, desde batatas fritas crocantes a bolos. Acompanha livro de receitas online para inspirar as suas refeições. Fácil de limpar e manter, com peças removíveis e revestimento antiaderente para maior comodidade no dia a dia.

Conjunto de utensílios de cozinha em ouro rosa - 36,95€ (antes: 46,70€)

Adicione elegância à sua cozinha com este conjunto de 13 peças em aço inoxidável com revestimento em ouro rosa. Com 21% de desconto, este conjunto inclui todos os utensílios essenciais: colher, concha, escumadeira, espátula, batedor de ovos, esmagador de batatas e muito mais. O suporte incluído mantém tudo organizado e ao alcance das mãos. O acabamento em titânio não só é visualmente atrativo como também garante maior durabilidade e resistência à corrosão. Uma forma prática e sofisticada de renovar os seus utensílios de cozinha.

Panela MasterPro Gastro Recco - 24,15€ (antes: 53,66€)

Esta panela antiaderente de 24 cm de diâmetro está agora disponível com 55% de desconto. Fabricada em alumínio fundido reciclado com revestimento cerâmico, conta com indicador de temperatura que muda de cor conforme o aquecimento, facilitando o controlo de cozedura. O cabo suave e o design ergonómico proporcionam uma utilização confortável, enquanto a sua versatilidade permite a utilização em todos os tipos de fogões, incluindo indução. Uma excelente adição à sua cozinha que combina qualidade e responsabilidade ambiental.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.