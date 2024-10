Tem de deixar de deitar fora as cascas da cebola. Explicamos porquê

A cebola é um ingrediente-chave na cozinha portuguesa. Na hora de o preparar, o primeiro passo é retirar as cascas e colocá-las no lixo. Afinal, é só o interior que é utilizado. Mas será mesmo assim? É que a casca da cebola pode ser usada de várias maneiras.

O site de receitas e dicas de cozinha espanhol Petit Chef partilhou cinco formas de usar as cascas das cebolas e reduzir o desperdício. São dicas para a cozinha, mas também para a casa e podem fazer toda a diferença no dia a dia.

Temperar pratos

Para se poder usar as cascas de cebola como tempero, o primeiro passo é cozinhá-las. Coloque-as no forna pré-aquecido a 100ºC e deixe-as durante 30 minutos, até que fiquem crocantes. Depois é só triturá-las até ficarem em pó. Utilize-o para temperar os mais variados pratos, de massas a saladas.

Faça um caldo

Ferva as cascas lavadas em água para criar um caldo e depois coe. Guarda o líquido para usar mais tarde como base para molhos ou guisados. Este método simples dará um sabor excelente aos seus pratos.

Utilize como fertilizante para plantas

As cascas de cebola também podem ser usadas para enriquecer os jardins e plantações, já que os nutrientes da cebola funcionam como um fertilizante natural. Para usar, esmague-as bem primeiro e depois junte ao solo das plantas.

Esqueça o lixo e coloque as cascas na compostagem

Se faz compostagem em casa, coloque nesse cesto as cascas de cebola. Ricas em zinco, fósforo, vitamina C e ferro, as cascas decompõem-se rapidamente e ajudam a manter as bactérias más afastadas. Atenção só porque os vermes não gostam das cascas de cebola.