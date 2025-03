Nem temos palavras para esta forma de cozinhar ovos. Só vendo

Se acha que já viu todas as maneiras possíveis de cozinhar ovos, prepare-se para se surpreender. A criadora de conteúdos @katesi_advicemom partilhou um vídeo no Instagram onde mostra uma técnica diferente de todas as outras para servir um ovo.

O processo é simples: basta colocar uma forma de silicone com desenhos de flores (ou outros formatos) sobre uma frigideira com margarina derretida e, dentro dos moldes, adicionar os ovos. À medida que cozinham, ganham o formato da forma.

Quando vai desenformar os ovos, este alimento ganha um formato super giro e divertido para colocar nos pratos e servir. Veja o vídeo: