Método para fazer duas pizzas ao mesmo tempo no forno fica viral

Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Quem nunca teve de esperar horas para meter separadamente no forno duas pizzas? Um truque super simples e que nunca nos lembramos de fazer está a tornar-se viral e acaba com esse problema, permitindo cozinhar ambas ao mesmo tempo num único tabuleiro.

A dica foi partilhada na página do Instagram @schnaeppchenangebot e é bastante prática: basta cortar as pizzas ao meio e posicionar as quatro metades com a parte cortada virada para fora, junto às bordas do tabuleiro. Desta forma, o calor distribui-se de forma mais uniforme, garantindo um cozimento equilibrado e evitando tempos de espera prolongados.

Assim, já não tem de ficar muito tempo à espera de que a primeira pizza seja feita para colocar a segunda. Veja o vídeo na íntegra: