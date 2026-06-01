Mafalda Agante lança novo eBook com receitas de bolos de micro-ondas prontos em poucos minutos

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Mafalda Agante lança livro com receitas rápidas e revelamos uma: bolo de laranja de 1 minuto no micro-ondas

A autora, repórter e consultora gastronómica Mafalda Agante acaba de lançar um novo eBook: Os Bolos Mais Rápidos e Deliciosos no Micro-ondas. «E se o próximo bolo delicioso que vão comer estivesse pronto daqui a 3 minutos?», questiona a autora.

Pensado para o quotidiano acelerado e para aqueles momentos em que surge uma vontade repentina de comer um doce, o novo eBook reúne 20 receitas de bolos individuais preparados em apenas alguns minutos.

«Vocês conhecem aquela sensação: são 21h, estão no sofá a ver uma série, e de repente… surge aquela vontade de um doce. Mas aí pensam no trabalho: pré-aquecer o forno, sujar a batedeira, esperar 40 minutos e, no fim, ter uma montanha de louça para lavar. Resultado? Acabam por comer uma bolacha sem graça ou ficam a fazer mimimi… Isso acaba hoje», afirma Mafalda Agante.

Ao contrário dos tradicionais bolos de micro-ondas secos ou excessivamente densos, as receitas foram desenvolvidas para garantir texturas húmidas, fofas e indulgentes, utilizando ingredientes simples e acessíveis.

Este eBook aposta também num formato prático e adaptado ao consumo atual:

20 receitas testadas e aprovadas, fáceis, mesmo para quem não percebe nada de pastelaria.

Velocidade recorde: da vontade à primeira garfada passam-se poucos minutos.

Zero desarrumação: é o sonho em qualquer cozinha!

Doses individuais: zero desperdício. Ideal para matar o desejo sem ter de fazer um bolo enorme.

Ingredientes simples: que vocês já têm na despensa.

O eBook encontra-se disponível em formato digital na loja online de Mafalda Agante, com um preço especial de lançamento de 2,50€, neste link.

Sobre Mafalda Agante

Mafalda Agante é autora, jornalista e blogger na área da gastronomia e lifestyle.

Criou, em 2013, a marca “Há alguém mais gulosa do que eu?”. É autora de três livros na Leya/Oficina do Livro, outros três em coautoria na Levoir e nove eBooks de receitas, exclusivos da sua loja online. Foi distinguida internacionalmente pelo livro “Doce e (Mais) Saudável”, vencedor do Gourmand World Cookbook Awards 2021, na categoria de pastelaria e sobremesas.

Ao longo do seu percurso, participou em projetos de televisão e rádio; integrou júris de concursos televisivos e competições nacionais de pastelaria; além de ter lançado “O Bolo Mousse de Chocolate da Mafalda Agante”, à venda em hotéis, pastelarias e hipermercados; e desenvolvido uma aplicação móvel de receitas.

Atualmente, dedica-se também à consultoria gastronómica, workshops, masterclasses e team buildings.

Neste link podem adquirir a sua Masterclass online de receitas deliciosas com chocolate.