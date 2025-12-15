Facebook Instagram
Mafalda Castro mostrou a cozinha e o que nos saltou à vista foi este fogão: uma placa com exaustor incluído

Mafalda Castro continua a partilhar pormenores da sua casa e, desta vez, foi a cozinha que chamou a atenção, em especial o fogão com placa e exaustor incluído, um detalhe prático e moderno que não passou despercebido

Hoje às 10:18
Mafalda Castro
Mafalda Castro, influenciadora digital e apresentadora dos programas da tarde dedicados aos reality shows, tem partilhado com os seguidores vários detalhes da sua casa através do Instagram. Entre vídeos e pequenos clips, a influencer tem mostrado como está a ganhar forma o espaço onde vive, sempre com atenção aos pormenores e ao conforto.

Num dos vídeos mais recentes, Mafalda Castro revelou uma das suas zonas preferidas da casa: a cozinha. Um espaço pensado ao detalhe pela @dlcozinhas e pela @escala.interiores, não só por ser uma das áreas mais utilizadas no dia a dia, mas também por estar em open space com a sala.

Enquanto mostrava os seus “cantinhos preferidos”, houve um elemento que rapidamente captou a atenção: o fogão. Trata-se de uma placa com exaustor incluído, uma solução cada vez mais procurada por quem privilegia funcionalidade e design. Discreto e eficiente, este tipo de equipamento elimina a necessidade de um exaustor tradicional, mantendo o espaço visualmente mais limpo e contemporâneo.

 

