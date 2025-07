É assim que os chefs recuperam frigideiras gastas — só precisa de 2 ingredientes

Deita fora o líquido do grão enlatado? Veja o que está a perder

Se a frigideira começou a agarrar os alimentos e a perder a sua função antiaderente, talvez não seja necessário substituí-la tão depressa. Segundo uma dica partilhada pelo Chef Kalo e divulgada pelo site espanhol El Confidencial (ver vídeo aqui), existe uma técnica fácil e económica que permite recuperar a superfície da frigideira em cerca de cinco minutos.

O processo é simples. Basta aquecer a frigideira limpa e seca com uma camada generosa de sal grosso. Enquanto o sal aquece, deve movê-lo com uma espátula ou colher, em movimentos circulares, para que o calor se distribua de forma homogénea. Quando o sal começar a estalar e adquirir uma tonalidade dourada, deve-se retirar do lume e deixar arrefecer antes de descartar.

Depois, aplica-se um pouco de óleo de cozinha na superfície ainda morna e espalha-se com papel absorvente, criando uma nova camada protetora. Este gesto devolve à frigideira uma sensação de antiaderência semelhante à original. É uma forma eficaz de prolongar a vida útil do utensílio sem recorrer a produtos químicos ou substituir por outro.

Veja aqui o vídeo do chef: