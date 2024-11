Estes são os locais da cozinha que a maioria de nós não limpa há meses. E estão imundos

Há zonas ocultas na nossa cozinha que são sempre esquecidas durante a limpeza. Mas, apesar de o coração não sentir porque os olhos não veem, vamos lembrá-las, porque, quando negligenciadas, podem acumular germes, criar odores desagradáveis ou até riscos de incêndio.

O site Homes and Gardens falou com especialistas em limpezas e elaborou uma lista de zonas que deve limpar mal possa.

Espaço entre os armários e o chão

Frequentemente ignorado, este local acumula uma camada pegajosa de resíduos de comida e gordura. É importante limpar esta área regularmente para evitar a acumulação de sujidade e atrair pragas.

Exaustor

Este equipamento absorve gordura e detritos que podem, com o tempo, gerar maus odores e até tornar-se num risco de incêndio. A limpeza regular, incluindo a desmontagem e a imersão em água morna e sabão, é recomendada.

Área debaixo do fogão

Os especialistas sugerem levantar a tampa do fogão e remover as coberturas para limpar as migalhas e resíduos de gordura que podem ficar presos nesta zona, prevenindo possíveis riscos de incêndio.

Vedação de borracha do lava-louça

Deve lavar estas juntas com vinagre e água quente para evitar odores e manter a higiene. Periodicamente, deverá substituir por novas.

Topo do frigorífico

Nos frigoríficos independentes, o topo acumula facilmente pó e sujidade. Uma limpeza regular com um pano húmido e detergente é recomendada para evitar a acumulação de poeiras.

Interior e fundo da torradeira

É preciso ter em conta o risco de incêndio devido à acumulação de migalhas no fundo da torradeira. A recomendação é desligar e limpar o interior regularmente.

Bordas laterais do fogão

As estreitas fendas entre as partes laterais da placa ou fogão e a bancada da cozinha recolhem restos de comida e sujidade. Para evitar a acumulação, passe suavemente um palito ao longo da borda e limpe com um pano de microfibras.

Fendas entre os eletrodomésticos e os armários

Estes espaços estreitos entre aparelhos como o fogão e a bancada acumulam facilmente restos de comida, gordura e poeiras. A limpeza regular com um pano fino é essencial para evitar o acúmulo de sujidade.

Lavatório e esponja da loiça

De acordo com os especialistas, a esponja e o lavatório são dos locais mais propensos ao desenvolvimento de germes. Limpar a esponja e desinfetar o lavatório são medidas essenciais para manter a cozinha livre de bactérias.