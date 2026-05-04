Mais barato e não precisa de obras: esta é a nova tendência para renovar o chão da cozinha num só dia

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Fazer obras em casa é sinónimo de pó, custos elevados e tempo. No entanto, uma nova tendência relacionada com as obras na cozinha está a mudar essa realidade e promete transformar este processo numa tarefa rápida, simples e sem grandes intervenções.

Citado pelo site La Razon, a solução passa por aplicar um novo pavimento diretamente sobre o existente, uma técnica conhecida como “chão sobre chão”. Este método evita remover azulejos ou mosaicos antigos, reduzindo significativamente o tempo da obra, os custos e até o impacto ambiental.

Especialistas em design de interiores e reabilitação têm destacado esta abordagem como uma das mais procuradas atualmente, sobretudo por quem pretende renovar a casa sem enfrentar transtornos prolongados.

Entre os materiais mais utilizados está o pavimento vinílico, que se tem afirmado como a opção preferida para cozinhas. A instalação é rápida, a resistência à humidade é elevada e existe uma grande variedade de acabamentos, que vão desde imitações de madeira a pedra.

Existem versões autoadesivas, mais económicas e fáceis de aplicar, e sistemas de encaixe (“clique”), que oferecem maior durabilidade e estabilidade. Ambas permitem renovar o espaço em poucas horas, desde que o chão original esteja em boas condições.

Outras soluções também têm vindo a ganhar destaque, como o microcimento, que cria superfícies contínuas e minimalistas, ou a tinta epóxi, uma alternativa mais acessível, embora com necessidade de manutenção ao longo do tempo.

Ainda assim, os especialistas alertam que este tipo de renovação exige alguma preparação. O pavimento existente deve estar nivelado, limpo e sem danos estruturais, caso contrário o novo revestimento poderá apresentar imperfeições com o uso.