Este objeto que está em todas as casas de banho é perfeito para pendurar panos de cozinha

Do lavatório aos panos de cozinha. Com que frequência deve lavar estas coisas em casa?

Os panos de microfibra são indispensáveis para se manter a cozinha limpa, podendo ser usados nas bancadas, no fogão e até no lava-loiça. O problema é que eles apenas são bons para limpar se eles próprios não tiverem sujos e, por isso, é essencial ter um bom sítio para os guardar.

Normalmente, há dois sítios muito usados para guardar os panos de microfibras. Quem tem mais espaço, muitas vezes arranja um cantinho no armário debaixo do lava-loiça. Para quem não tem, a alternativa acaba por ser a torneira ou até deixá-lo no meio do balcão ou na pia. Estas últimas alternativas não são incríveis, já que o pano acaba por entrar em contacto com muitos resíduos.

Lila Lundberg é uma finlandesa que se deparou com este problema e arranjou uma solução para pendura o pano de microfibra na casa de banho, refere o site espanhol HuffPost. A melhor parte é que é uma opção barata e simples que qualquer pessoa pode adotar.

Foi enquanto secava as mãos na casa de banho que a finlandesa percebeu que o porta-rolos poderia ser a resposta para o problema de onde colocar os panos de cozinha.

A escolha acabou por ser este porta-rolos do Ikea que não se move e é tão leve que pode ficar pendurado até com um pouco de fita-cola dupla. A localização escolhida para o colocar foi perto do escorredor da loiça.

Lila acabou por partilhar a dica num grupo de Facebook, como explica o site finlandês Anna, e teve muitos elogios pela criatividade na hora de resolver este problema.