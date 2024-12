Há ou não um lado certo de usar o papel de alumínio?

Robot de cozinha que faz frente à Bimby por uma fração do preço

Esta air fryer de 11 litros está a conquistar as cozinhas portuguesas e poupa 60% de energia

O papel de alumínio é um utensílio indispensável na cozinha, seja para proteger alimentos no forno, embrulhar restos para guardar no frigorífico ou até mesmo para levar lanches consigo. Mas será que sabe usá-lo corretamente?

Um artigo do site Dagens garante que, para cozinhar, tanto o lado brilhante como o mate têm o mesmo desempenho, pois ambos conduzem o calor de forma eficaz. O alumínio conduz o calor por contato direto, o que significa que o lado brilhante e mate têm o mesmo desempenho.

A Reynolds, um dos principais fabricantes de papel de alumínio, confirma que é perfeitamente aceitável usar qualquer um dos lados para cozinhar. Embora o lado brilhante reflita ligeiramente mais calor, a diferença é insignificante e não interfere na preparação dos alimentos.

Já no caso do papel de alumínio antiaderente, o lado mate é revestido para evitar que os alimentos fiquem presos, devendo estar voltado para cima. Um truque simples é verificar a escrita no papel de alumínio; se conseguir lê-la, está a usá-lo corretamente.

Embora seja geralmente seguro, alimentos muito ácidos ou salgados podem causar a libertação de pequenas quantidades de alumínio nos alimentos. Para a maioria das pessoas, isto não é um problema, mas quem tem condições de saúde específicas, como problemas renais, deve ter cuidado.