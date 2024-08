A dica que não sabia que precisava para afiar as suas tesouras em um minuto

Quer seja a tesoura da cozinha, da costura ou até a usada pelos mais novos, depois de muitas utilizações é normal que deixe de cortar bem. Se tem em casa umas quantas tesouras que já não estão afiadas, temos a dizer que é possível deixá-las (quase) como novas com algo que, garantimos, tem numa gaveta da cozinha.

Todos sabemos do quão prático pode ser o papel de alumínio e acima de tudo o quão versátil. Pode ser colocado na máquina de lavar loiça para devolver o brilho aos copos e talheres, ajuda a tirar o excesso de gelo do congelador e pode ser muito útil para se pôr fora o óleo velho. Também é muito útil na hora de afiar as tesouras, garantem as redes sociais.

Chuck e Joe, dois criadores de conteúdos donos da página de TikTok @chuckandjoe, mostraram como se pode usar o papel de alumínio para afiar as tesouras. A melhor parte é que é rápido e eficaz.

Basta pegar numa folha de papel de alumínio e dobrá-la algumas vezes. Depois é só cortar o papel de alumínio dobrado com a tesoura pouco afiada várias vezes. Estes cortes vão ajudar a devolver o fio à tesoura, fazendo com que volte a cortar bem.

Veja o vídeo abaixo.