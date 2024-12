Ideia genial na cozinha: tábua de corte passa a ser obrigatória ao usar a batedeira

Inflação? 30 truques para poupar no supermercado sem cortar na alimentação

Quando se trata de truques que tornam o dia a dia na cozinha mais eficiente, pequenas soluções podem fazer toda a diferença. Eduardo Cardoso, conhecido pelas suas dicas domésticas no Instagram, onde conta com mais de um milhão de seguidores, partilhou um truque tão simples e genial ao mesmo tempo.

A dica foi publicada num vídeo que rapidamente ganhou popularidade e que já é viral.

De acordo com Eduardo Cardoso, uma solução simples e eficaz é apoiar a base da batedeira no vão da tábua de corte. Este pequeno ajuste permite que a batedeira permaneça fixa, eliminando a necessidade de segurá-la constantemente durante o uso. "Desta forma, pode otimizar o tempo e cuidar de outros preparativos enquanto a batedeira faz o trabaaalho pesado por si", pode ler-se no post.

“Quem nunca sofreu a segurar a batedeira enquanto prepara aquela receita especial?”, questiona o influencer, que acompanhando o vídeo que mostra como colocar este truque na prática: