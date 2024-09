O truque para cozinhar massa que vai facilitar-lhe a vida e fazer com que poupe dinheiro

Receitas simples e deliciosas para as refeições do feriado e fim de semana

Praticamente todas as refeições são acompanhadas ora com arroz, ora com massa. A primeira opção, apesar de muito comum, ainda dá dores de cabeça a muitos cozinheiros. No entanto, quando se fala de massa, parece não haver muita ciência: é pôr água a ferver, sal e deixar a massa a cozinhar pelo tempo que manda a embalagem.

Ainda que seja simples, parece que há sempre forma de facilitar (ainda mais) o processo e há um truque para se cozinhar massa que ficou viral nas redes sociais. A melhor parte é que vai fazer com que poupe dinheiro.

Num vídeo que já conta com mais de 20 mil gostos, a página de TikTok @cupcakeproject mostra esta nova maneira de se cozinhar massa muito prática.

É muito simples, ponha água a aquecer com sal e quando tiver fervido, coloque a quantidade de massa pretendida. Deixe ferver por dois minutos e depois tape e desligue o fogão. Deixe a panela com a tampa pelo tempo que manda a embalagem. Depois é só servir normalmente.

De acordo com a criadora de conteúdos, a massa fica sempre perfeita desta forma.