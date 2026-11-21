O antes e o depois de Ruth Marlene

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

Ruth Marlene está a atravessar uma fase delicada e a preocupação de quem lhe é próximo está a aumentar. A cantora revelou uma recaída de depressão e burnout e, segundo a revista Nova Gente, tem estado mais isolada, deixando de atender chamadas de amigos. A situação surge numa altura em que enfrenta um processo na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

A artista, de 48 anos, tem partilhado nas redes sociais alguns dos momentos mais difíceis que vive. Num desabafo recente, admitiu que, depois de uma melhoria, voltou a sentir um agravamento do seu estado emocional.

«Depois de estar a melhorar, esta semana tive uma recaída muito grande. O burnout e a depressão voltaram a pesar», escreveu no TikTok, associando o agravamento à pressão de voltar a enfrentar acusações junto da CPCJ e à descoberta de cartas que, segundo afirmou, não lhe tinham sido entregues.

Amigos tentam chegar à cantora

A ausência de Ruth Marlene está a deixar preocupadas algumas das pessoas que lhe são mais próximas. Sónia Costa é uma das amigas que tem tentado contactá-la, mas sem sucesso.

«Sei que ela está mal, que precisa de ajuda, mas está no processo dela, tenho de respeitar», afirmou à Nova Gente. A cantora contou ainda que tentou ligar-lhe duas vezes no mesmo dia, sem obter resposta.

Sónia Costa disse também que Ruth Marlene nunca lhe falou de problemas com as filhas e descreveu-a como uma mãe presente, que procura assegurar-lhes tudo o que precisam.

Também Sérgio Rossi, amigo de longa data da artista, manifestou preocupação com o seu estado. O músico revelou que tem acompanhado os vídeos publicados por Ruth Marlene e que a imagem atual da cantora contrasta com aquela que conhecia.

«Eu conheço uma Ruth mais leve, não esta Ruth pesada e triste», afirmou à mesma publicação.

Segundo Sérgio Rossi, outros artistas também têm tentado saber notícias da cantora. O músico referiu que a tia, Ágata, já procurou contactá-la, tal como outras pessoas do meio artístico.

O que se sabe sobre o processo na CPCJ

A situação de Ruth Marlene surge numa altura em que a cantora enfrenta uma investigação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, relacionada com as filhas, Morgana e Luana.

Segundo uma fonte próxima da artista, citada pela Nova Gente, a queixa estará relacionada com os horários das crianças. A mesma fonte afirmou que Ruth Marlene costuma levá-las para os concertos, onde acabam por se deitar muito tarde, e que terá sido aconselhada a não as levar para os espetáculos.

Até ao momento, não foi encontrada uma confirmação oficial destes detalhes, nem uma decisão judicial que determine a retirada das filhas à cantora. Por isso, não é possível afirmar que Ruth Marlene esteja prestes a perder a guarda das crianças.

A lei portuguesa prevê diferentes medidas de promoção e proteção, que vão do apoio junto dos pais ao acolhimento familiar ou residencial. A intervenção deve ser adequada à situação concreta e privilegiar, sempre que possível, soluções que permitam manter a criança no seu contexto familiar.

«Continuo aqui»: Ruth Marlene garante que está presente para as filhas

No desabafo que partilhou nas redes sociais, a cantora procurou também deixar uma mensagem sobre a relação com as filhas.

«Tenho estado mais ausente, mas continuo aqui», escreveu, acrescentando que, apesar de estar doente, tem procurado manter-se presente ao longo dos últimos dois anos.

«Amo-as e continuo a fazer o melhor que consigo por elas», afirmou.

A artista revelou ainda que perdeu o acesso a algumas das suas contas e que mantém o TikTok como espaço para partilhar o que sente.

O caso junta, assim, duas dimensões particularmente sensíveis: a saúde mental de uma figura pública e a proteção de duas crianças. Enquanto os amigos manifestam preocupação e tentam chegar à cantora, os contornos do processo na CPCJ permanecem por esclarecer publicamente.

A informação disponível não permite concluir qual será o desfecho da investigação. Para já, o que é possível confirmar é que Ruth Marlene reconheceu estar a atravessar uma recaída e que pessoas próximas têm manifestado preocupação com o seu afastamento.