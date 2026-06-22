Prefere evitar revestimentos antiaderentes? Esta air fryer com cesto de vidro está com 20% de desconto

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Cada vez mais consumidores procuram air fryers com cesto de vidro por preferirem evitar revestimentos antiaderentes que podem desgastar-se com o tempo. A Create Air Fryer Studio Crystal, com capacidade de 4,2 litros, tornou-se uma das opções mais populares na Amazon, reunindo uma classificação média de 4,3 em 5 estrelas. Graças a uma oferta antecipada do Prime Day, baixou de 87,37€ para apenas 67,04€.

O que dizem os utilizadores?

Nas avaliações da Amazon, muitos compradores destacam a escolha do vidro borossilicato e a facilidade de utilização. "Andava à procura de uma air fryer com cesto de vidro por questões de saúde e a escolha foi certeira; estou muito satisfeita", escreve uma utilizadora. Outro comprador destaca a durabilidade e a limpeza fácil: "O cesto de vidro não fica com um único arranhão... e a limpeza é extremamente rápida porque a gordura não se agarra". Há ainda quem valorize a transparência durante a confeção, permitindo acompanhar o ponto dos alimentos sem abrir o aparelho e perder calor.

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Uma alternativa prática para o dia a dia

Com 4,2 litros de capacidade, é adequada para refeições familiares de 5 a 6 pessoas. Os 1300 W garantem um aquecimento rápido e uniforme, permitindo cozinhar com pouca utilização de óleo. Os 6 programas automáticos facilitam a preparação de diferentes receitas, enquanto o painel digital permite ajustar tempo e temperatura manualmente. O design compacto em preto mate adapta-se facilmente a qualquer cozinha, e o facto de ser possível acompanhar a confeção através do vidro ajuda a evitar queimar os alimentos e a manter o controlo total do processo.

Este modelo é uma opção acessível para quem procura facilidade de utilização, limpeza simples e uma alternativa ao cesto antiaderente tradicional, sem gastar muito.

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