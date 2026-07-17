Treinadora de 45 anos fez uma pausa na creatina e revela o que aconteceu ao corpo

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A creatina continua a ser um dos suplementos mais utilizados por quem pratica treino de força. Nos últimos anos, além dos benefícios associados ao aumento da força, do desempenho físico e da massa muscular, as primeiras investigações também apontam para possíveis vantagens ao nível da função cognitiva e da redução da sensação de confusão mental.

Foi precisamente para perceber o impacto da sua ausência que Sarah Borello, treinadora de 45 anos decidiu interromper a suplementação com creatina durante duas semanas, depois de a tomar diariamente durante 18 meses. Segundo a Women's Health UK, o resultado surpreendeu-a.

O que sentiu após duas semanas sem creatina

De acordo com Sarah Borello, bastaram duas semanas para notar várias diferenças no dia a dia e nos treinos.

Entre as alterações que refere estão:

Menos energia ao longo do dia;

Menor força durante os treinos de musculação;

Redução da clareza mental;

Mais dores musculares;

Músculos visivelmente menos volumosos;

Ausência de diminuição do inchaço.

Após esta experiência, a treinadora voltou a incluir a creatina na sua rotina. Atualmente, toma 5g antes do treino, misturadas com um café proteico, e outros 5g depois do exercício, juntamente com um iogurte e frutos vermelhos. Segundo explicou à Women's Health UK, a experiência "confirmou a grande diferença que a creatina fazia no seu treino, recuperação e níveis de energia".

O que diz a Ciência?

Apesar da experiência de Borello, a publicação sublinha que se trata apenas de um caso individual. A investigação científica indica que os níveis de creatina acumulados no organismo não desaparecem imediatamente quando se interrompe a suplementação. Um estudo publicado em 2017 concluiu que são necessárias entre quatro e seis semanas para que as reservas elevadas de creatina nos músculos regressem aos níveis habituais.

Parar de tomar creatina faz perder massa muscular?

Segundo a informação citada pela Women's Health UK, não necessariamente. Embora os músculos possam parecer menos volumosos à medida que diminuem as reservas de creatina, isso deve-se sobretudo à redução da água armazenada nas células musculares e não a uma perda efetiva de tecido muscular.

A publicação refere ainda que, desde que a pessoa continue a fazer treino de força e mantenha uma ingestão adequada de proteína, é pouco provável que perca uma quantidade significativa de massa muscular em apenas duas semanas.

Esta conclusão é apoiada por um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity, que analisou pessoas treinadas após 12 semanas de suplementação com creatina. Depois de interromperem a toma, os investigadores não observaram alterações na força, resistência ou perda de massa muscular magra durante um período de 12 semanas de treino com menor volume.