Crédito automóvel: Quais os cuidados a ter

Quando não tem capitais próprios para comprar um carro, é natural que pondere recorrer a um crédito automóvel para concretizar este objetivo. Porém, antes de contrair um crédito ao consumo, é importante que esteja a par de algumas informações essenciais, como o tipo de financiamento mais vantajoso para a compra que quer fazer e quais as taxas de juro aplicadas a cada modalidade.

Para tomar uma decisão informada, neste artigo, saiba o que deve ter em consideração antes de avançar para a compra do seu automóvel.

Conheça os financiamentos que existem para comprar um automóvel

Quando decide recorrer a um financiamento para comprar um automóvel, saiba que tem a hipótese de contratar um crédito pessoal ou um crédito automóvel.

No entanto, o crédito pessoal não costuma ser a escolha mais adequada, uma vez que, à partida, o seu financiamento fica mais caro. E isto porque as taxas de juro são mais elevadas em comparação a um crédito automóvel. Este, porém, tem várias modalidades, como: crédito automóvel com reserva de propriedade em veículos novos ou usados, leasing e ALD (para carros novos ou usados).

Quanto à TAEG máxima que pode ser aplicada, cada modalidade tem a sua. Logo, é preciso estar a par das taxas máximas permitidas pelo Banco de Portugal em cada trimestre e pedir simulações junto de várias instituições de crédito. Olhe bem para a TAEG e MTIC de cada proposta para verificar qual é o crédito mais barato.

Se optar por um crédito automóvel com reserva de propriedade (para um veículo novo ou usado), vai ter uma taxa de juro mais elevada, principalmente se comprar um carro usado. No entanto, o veículo pertence logo ao consumidor.

Na locação financeira (leasing) e no ALD, as taxas de juro são mais baixas. Mas no final do contrato, além de precisar de mudar a propriedade do veículo, é comum ter de pagar um valor residual. Ou seja, depois de estar um longo período a pagar o seu empréstimo, ainda tem uma fatia significativa para pagar. E como esta está reservada para o final do contrato, vai pagando juros sobre esse valor até ao final do prazo.

Esteja atento às TAEG máximas referentes ao trimestre da compra do seu carro

As taxas máximas vão mudando ao longo do ano. Por isso, é fundamental que acompanhe de perto esta informação no site do Banco de Portugal se pretende contratar um crédito ao consumo, como um crédito automóvel.

Atualmente, as TAEG máximas são as seguintes:

Crédito pessoal com finalidade educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos – 9,2%;

Outros créditos pessoais – 15,8% (se fosse comprar um automóvel)

Crédito automóvel: Locação financeira e ALD: novos – 6,7%

Crédito automóvel: Locação financeira e ALD: usados – 7,2%;

Crédito automóvel com reserva de propriedade e outros: novos – 11,3%

Crédito automóvel com reserva de propriedade e outros: usados – 14,3%

Tenha em conta o prazo máximo de financiamento do crédito automóvel

Outro dos pontos a ter em consideração é que, dentro dos créditos ao consumo, o crédito automóvel tem um prazo máximo de financiamento diferente. Ou seja, se quiser contratar um crédito automóvel, terá um prazo máximo de 10 anos.

Contudo, tenha em conta que quanto mais alargado for o prazo, mais juros irá pagar, ficando o seu crédito mais caro. Neste ponto, é importante que faça algumas simulações de forma a encontrar uma prestação que pode suportar com o menor prazo possível.