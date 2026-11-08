Dificuldades em pagar o crédito do carro? Saiba o que pode fazer

Uma quebra de rendimentos ou uma despesa inesperada podem ser suficientes para tornar mais difícil pagar a prestação do carro. Quando isso acontece, agir antes de acumular prestações em atraso pode fazer a diferença.

Existem mecanismos para prevenir e regularizar situações de incumprimento, bem como diferentes soluções que podem ser avaliadas de acordo com a situação financeira do cliente.

Ainda não falhou nenhuma prestação? Fale com a instituição

Não é preciso esperar pelo incumprimento para procurar uma solução. Se prevê dificuldades no pagamento, deve contactar a instituição financeira antes da data de vencimento da prestação.

Nesta fase, a situação pode ser analisada no âmbito do Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI). Se a instituição concluir que é possível continuar a cumprir o contrato através de condições diferentes, pode apresentar alternativas.

Entre elas estão o alargamento do prazo do empréstimo, um período de carência de capital, o adiamento de parte do capital, uma redução temporária da taxa de juro, o refinanciamento da dívida ou a consolidação de créditos.

Já deixou uma prestação por pagar? Ainda pode tentar chegar a acordo

Falhar uma prestação não significa que já não existam soluções. Quando há incumprimento, pode pedir à instituição financeira para ser integrado no Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI).

Pode fazer o pedido assim que a prestação ficar por pagar. Mas se não o fizer e o incumprimento continuar, a instituição financeira tem de iniciar o PERSI entre o 31.º e o 60.º dia após o vencimento da prestação.

Durante este procedimento, a instituição avalia a situação financeira do cliente e procura perceber se existem condições para regularizar a dívida. Enquanto o PERSI decorre, a instituição não pode resolver o contrato com fundamento no incumprimento nem recorrer aos tribunais para cobrar a dívida.

Atrasar o pagamento tem custos

Se uma prestação ficar por pagar, o valor em dívida pode aumentar. Podem ser cobrados juros de mora e uma comissão pela recuperação dos montantes em atraso.

A taxa dos juros de mora corresponde à TAN prevista no contrato acrescida de uma sobretaxa de até três pontos percentuais. A comissão de recuperação corresponde, em regra, a 4% do valor da prestação em atraso, com um mínimo de 12 euros e um máximo de 150 euros.

E se deixar de conseguir suportar o carro?

Quando a dificuldade não é apenas temporária, pode ser necessário avaliar se continua a fazer sentido manter o automóvel e o respetivo financiamento.

Vender o veículo é uma das possibilidades, mas é preciso perceber primeiro quanto falta pagar para liquidar antecipadamente o crédito. O valor obtido com a venda pode não chegar para saldar a dívida. Nesse caso, a diferença continuará por pagar.

Também não deve partir do princípio de que entregar o carro à financeira resolve automaticamente o problema. Uma entrega voluntária tem de ser negociada e o acordo deve esclarecer qual o valor atribuído ao automóvel e se esse montante é suficiente para liquidar todo o financiamento.

O que acontece se não houver acordo?

Se o PERSI terminar sem uma solução, a instituição pode recorrer aos mecanismos legais disponíveis para cobrar a dívida. Em determinadas circunstâncias, pode avançar para a resolução do contrato e para cobrança judicial. Se existir uma reserva de propriedade registada sobre o veículo, pode também recorrer ao tribunal para tentar obter a sua apreensão.

O incumprimento pode ainda ficar refletido na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Se estiver com dificuldades em negociar, pode recorrer gratuitamente à Rede de Apoio ao Cliente Bancário (RACE). Caso já tenha tentado chegar a acordo diretamente com a instituição sem sucesso, pode também pedir a intervenção do Mediador do Crédito.