Amortização antecipada do crédito habitação continua sem penalizações em 2025

Para compensar a subida das taxas de juro, em 2022, foi implementada uma medida que isentava o pagamento da comissão de reembolso antecipada (que corresponde a 0,5% do capital amortizado) nos contratos de crédito habitação com uma taxa variável. Após esta medida ter sido prolongada em 2023 e 2024, o PS apresentou uma iniciativa legislativa, aprovada no dia 18 de dezembro, que renova por mais um ano esta isenção da amortização antecipada no crédito habitação.

Se ainda não amortizou o seu crédito habitação, mas pretende fazê-lo em 2025, conheça o impacto que esta medida pode ter na sua carteira. Saiba ainda quais são as suas obrigações para efetuar o reembolso antecipado de um crédito habitação.

O Impacto da isenção da comissão de reembolso antecipado

Conforme o que está estipulado, quando tem um contrato de crédito habitação e pretende amortizar o seu empréstimo, a instituição de crédito pode cobrar-lhe uma comissão de reembolso antecipado. Esta comissão é de 0,5% do capital amortizado em créditos indexados a uma taxa Euribor e de 2% nos contratos com uma taxa fixa.

No entanto, como referido, desde 2022 que a cobrança da comissão de reembolso antecipado foi suspensa nos contratos de crédito habitação com uma taxa variável. De fora desta medida continuam os contratos com uma taxa fixa.

Mas se o seu crédito habitação tem uma taxa variável, em 2025, pode amortizar na totalidade ou parcialmente o seu empréstimo por um montante menor, caso esta medida não tivesse sido renovada.

Veja dois exemplos

Se faltassem liquidar 30 mil euros e quisesse fazer a amortização total desse valor, pagaria 150 euros se não existisse isenção.

Embora a poupança não seja muito elevada, esta medida tem um impacto maior quando os clientes pretendem transferir o seu crédito habitação para outra entidade. Afinal é preciso pagar a dívida ao banco onde está o contrato.

Por exemplo, se quisesse transferir o seu crédito habitação quando ainda faltam pagar 175 mil euros, pagaria uma comissão por amortização antecipada de 875 euros. Neste cenário, pode verificar que esta medida é bastante benéfica para a sua carteira, se estiver à procura de melhores condições.

Quais são as minhas obrigações se quiser amortizar o meu crédito habitação?

Quando pretende amortizar o seu crédito habitação, existem algumas regras que precisa de cumprir. Numa amortização parcial, o reembolso deve coincidir com a data de pagamento da prestação. Além disso, o cliente tem de avisar o banco com sete dias de antecedência. Geralmente, a amortização parcial resulta na redução da prestação mensal do crédito habitação.

Contudo, quando pretende proceder à amortização total do seu crédito, tem de avisar o banco com 10 dias de antecedência.