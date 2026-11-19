Há um ano, uma família brasileira assinou a escritura da casa onde hoje vive em Portugal. Parece um final feliz, mas o início da história foi bem diferente: um «não» do banco, logo à primeira.

Quem conta é Yasmim Queiroz, autora da conta de Instagram «A Casa da Yas», que já reúne quase 180 mil seguidores e acompanha a jornada de um casal na construção do seu lar. No vídeo em que assinala o primeiro aniversário da compra, resume a lição numa frase: «O não nós tivemos de cara, mas procurámos até ao final para conseguir um sim».

Chegou aos 19 anos com uma bebé de oito meses

Para perceber o peso desse «não», é preciso recuar. Yasmim chegou a Portugal com o companheiro e uma bebé de oito meses ao colo. Tinha apenas 19 anos e um objetivo claro: trabalhar e construir um futuro onde a filha tivesse as oportunidades que os pais não tiveram.

Começar quase do zero num país novo, longe das referências de sempre, não é simples. Durante os primeiros três anos, o casal foi construindo o seu caminho. Em 2024 chegou uma nova etapa: deixar a casa arrendada e criar um património próprio. Para a família, comprar casa era muito mais do que um negócio, era o sonho que os acompanhava desde a chegada.

Um «não» que não foi o fim

O caminho até à escritura nem sempre é rápido. Entre a documentação, as condições de financiamento e as respostas dos bancos, muita gente fica pelo primeiro obstáculo. O casal sentiu isso cedo, com uma resposta negativa logo no início.

Em vez de a aceitarem como definitiva, continuaram à procura de uma solução. Yasmim reconhece que o percurso foi longo, difícil e demorado, e que é vivido por muitos imigrantes que querem comprar casa em Portugal. Uns desistem, outros ficam pelo primeiro «não». A experiência dela é, por isso, também uma forma de encorajar quem ainda está a tentar.

«30 anos vão-se passar de qualquer jeito»

Um dos momentos mais marcantes do testemunho é a forma como Yasmim encara um crédito à habitação a 30 anos. Para muitos parece uma loucura. Para ela, a perspetiva é outra: «30 anos vão-se passar de qualquer jeito».

Aos 22 anos, aproximadamente, quando tomou a decisão, já imaginava o futuro. Quando chegar aos 52, acredita que vai agradecer a si própria a coragem de ter investido na casa da família. E há uma razão maior: a filha, que poderá crescer num lar construído pelos pais. A casa representa estabilidade, segurança e a concretização de tudo o que levou uma família tão jovem a atravessar o oceano.

O que mudou nas regras do crédito à habitação

Quem tenta hoje o mesmo caminho encontra um cenário diferente do de há um ano. Desde 1 de agosto de 2026, o Banco de Portugal recomenda que a taxa de esforço, a fatia do rendimento líquido que vai para pagar créditos, não ultrapasse os 45%, quando antes o limite era de 50%. As regras são recomendações, mas espera-se que a maioria das instituições as aplique. Os bancos ainda podem aprovar casos acima dos 45%, só que apenas em até 10% dos novos contratos por semestre, e têm de os justificar.

Na prática, os bancos contam todos os créditos do agregado, incluindo o do carro, o crédito pessoal e os cartões. Nas taxas variáveis ou mistas, testam ainda a capacidade de pagar com mais 1,5 pontos percentuais do que a taxa contratada.

O financiamento máximo continua nos 90% para habitação própria e permanente, mas calculado sobre o menor de dois valores: o preço da casa ou a avaliação feita pelo banco. Numa casa de 200 mil euros avaliada em 190 mil, por exemplo, o empréstimo máximo é de 171 mil euros, e a diferença fica a cargo de quem compra.

Para os mais jovens existe ainda a garantia pública. Destina-se a quem tem entre 18 e 35 anos e residência fiscal em Portugal: o Estado garante até 15% do capital em dívida, o que permite financiar 100% do valor da casa, desde que esta não ultrapasse os 450 mil euros. O contrato tem de ser formalizado até 31 de dezembro de 2026. Mesmo com garantia, o banco continua a avaliar o risco e a taxa de esforço.

Se o banco disser «não», o que fazer a seguir

A história de Yasmim não é um manual, mas mostra uma atitude que se traduz em passos concretos. Pedir ao banco que explique o motivo da recusa ajuda a perceber o que corrigir. Fazer simulações noutros bancos é outra via, porque cada instituição avalia o risco à sua maneira. Reduzir outros créditos e compromissos baixa a taxa de esforço, e juntar uma entrada maior melhora as contas do financiamento, já que o banco só empresta até 90% do valor considerado.

Quem tiver até 35 anos e residência fiscal em Portugal deve ainda confirmar, antes do fim do ano, se pode recorrer à garantia pública.

Uma comunidade que cresce com a história

Com quase 180 mil seguidores, «A Casa da Yas» tornou-se um espaço onde a comunidade acompanha não só uma casa, mas toda a história por trás dela. A partilha da compra, das etapas e dos desafios de ter casa própria em Portugal aproxima Yasmim de milhares de pessoas que vivem experiências semelhantes ou alimentam o mesmo sonho.

Neste primeiro aniversário, a criadora abriu também espaço às dúvidas de quem pretende comprar casa em Portugal, disponibilizando-se para partilhar o que aprendeu. A intenção é transformar a experiência numa ajuda prática para outros imigrantes e mostrar que um primeiro obstáculo não tem de ditar o resultado final.

Fontes

Banco de Portugal, Recomendação Macroprudencial n.º 1/2026, em vigor desde 1 de agosto de 2026, via Portal da Literacia Financeira: Crédito habitação

DECO PROteste: Novas regras para obter crédito à habitação entram em vigor a 1 de agosto (30 de julho de 2026)

Governo de Portugal: Garantia Pública, o que é e como funciona

Instagram @acasada_yas, vídeo do primeiro aniversário da compra da casa (a rever antes de publicar)