Comprar casa através de crédito habitação: 4 coisas a ter em conta

Antes de comprar casa com recurso a crédito habitação, existem certos fatores que deve ter em conta. Como é o caso da sua taxa de esforço, que pode influenciar o custo do empréstimo e o capital que tem de ter disponível no momento inicial. Vejamos, neste artigo, o que deve atentar antes de contratar um crédito habitação.

1. Calcule a sua taxa de esforço

Em primeiro lugar, antes de avançar com a compra de qualquer imóvel com recurso a crédito habitação, deve calcular a sua taxa de esforço. Isto para perceber que valor de prestação mensal consegue suportar e, assim, o montante máximo que deverá equacionar pedir ao banco.

A taxa de esforço é um cálculo que mostra o peso das prestações de crédito que tem em relação aos seus rendimentos. Num crédito habitação, a taxa de esforço do cliente não pode ser superior a 30%. Ou seja, caso tenha um rendimento de 1.500 euros, a prestação mensal da casa não pode superar os 450 euros.

2. É obrigado a subscrever dois seguros

Além da prestação mensal do crédito, deve ainda contar com o pagamento de dois seguros que serão exigidos pelo banco para aprovar o financiamento: um seguro de vida e um seguro multirriscos.

O seguro de vida protege financeiramente o cliente caso fique com uma incapacidade decorrente de doença ou acidente que o impossibilite de trabalhar e ganhar rendimentos. Para o banco, é a garantia de que, em caso de morte ou invalidez, o crédito será pago pela seguradora. Já o seguro multirriscos protege danos no imóvel.

3. Tipo de taxa influencia o custo total

Tenha ainda em atenção que o tipo de taxa que escolhe no seu crédito habitação vai influenciar o custo total do empréstimo. Pode escolher entre uma taxa variável, fixa ou mista.

Uma taxa variável está indexada à Euribor e é revista num prazo decidido pelo cliente. Ou seja, se optar por uma Euribor a 6 meses, a sua taxa é revista semestralmente. E se a Euribor estiver a subir, como atualmente, o valor da prestação aumenta.

Com uma taxa fixa, mantém a mesma taxa do início ao fim do contrato. Pode pagar mais inicialmente, mas é uma opção que oferece maior previsibilidade.

Com uma taxa mista beneficia de uma taxa fixa num prazo à sua escolha (5, 10 ou 15 anos), e, após esse período, fica com uma taxa variável.

4. Não se esqueça dos custos iniciais

Outro fator que deve ter em conta é o capital inicial que tem de ter disponível para contratar um crédito habitação.

Uma vez que os bancos financiam, no máximo, até 90% do valor das casas, precisa de ter o restante valor disponível.

Além disso, tem de pagar dois impostos: o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) - a taxa pode ir de 1% a 8% -, e o Imposto de Selo (IS) – 0,8% sobre o valor do imóvel.

Por fim, tem de pagar despesas de processo como comissões bancárias, antes e no dia da escritura da casa. O custo varia de banco para banco, mas pode ir de 1.350 a 1.680 euro, no total.