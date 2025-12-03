Facebook Instagram
Dinheiro

Crédito habitação: Última oportunidade para amortizar sem custos

A amortização gratuita do crédito habitação para quem tem taxa variável termina no final do ano

Doutor Finanças
Ontem às 14:05
Dinheiro
Dinheiro
Fonte: freepicl
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco

Se tem crédito habitação com taxa variável, está quase a terminar um benefício importante: a isenção da comissão por amortização antecipada. Esta medida excecional, criada para aliviar o impacto da subida das taxas de juro, chega ao fim a 31 de dezembro.

A partir de janeiro, volta a aplicar-se a comissão máxima de 0,5% sobre o valor amortizado. Por isso, se está a pensar reduzir a sua dívida, este é o último mês em que pode fazê-lo.

Regime excecional chega ao fim três anos depois

Desde 2022, quem tem crédito para habitação própria permanente com taxa variável pode amortizar sem pagar comissão.

Esta exceção temporária foi criada quando a Euribor regressou a valores positivos, aumentando as prestações mensais. Para ajudar as famílias, o Governo suspendeu temporariamente a cobrança desta comissão, tornando mais fácil transferir o crédito ou usar poupanças para reduzir a dívida.

Inicialmente, a medida ia terminar em 2023, mas foi sucessivamente renovada e termina no final deste ano. Até porque, para já, não há novidades sobre um possível prolongamento para 2026.

Quais as regras a partir de janeiro de 2026?

Se nada mudar, a partir de janeiro, quem amortizar um crédito para financiar habitação própria permanente vai pagar até 0,5% sobre o montante reembolsado. Por exemplo, se amortizar 20 mil euros, pode pagar 100 euros de comissão.

De resto, os clientes com contratos de taxa fixa (ou mista em período fixo) continuam a pagar aquilo que sempre continuaram a pagar para amortizar antecipadamente, ou seja, um máximo de 2%.

O subsídio de Natal pode ajudar a aproveitar

Com o subsídio de Natal a chegar, pode usar esse valor para amortizar parte do crédito. Mesmo que não seja suficiente para uma grande redução, cada euro conta.

Ao diminuir o capital em dívida, vai pagar menos juros nas próximas prestações. Se juntar o subsídio a alguma poupança, o impacto será maior.

Imagine uma dívida de 150 mil euros, com taxa variável de 2,6% e prazo de 20 anos. Se amortizar 15 mil euros, a prestação pode descer cerca de 80 euros por mês. E se fizer isso antes do final do ano, evita pagar a comissão.

O que precisa de fazer?

Para amortizar uma parte do crédito habitação, deve escolher uma data que coincida com o pagamento da prestação e avisar o banco com pelo menos sete dias úteis de antecedência.

Se quiser liquidar a totalidade da dívida, o aviso deve ser feito com uma antecedência de dez dias úteis. Depois do pagamento, a instituição tem 14 dias úteis para entregar a declaração que confirma a extinção da dívida.

 

RELACIONADOS
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
A sua rotina no supermercado pode estar a fazê-lo perder dinheiro. Saiba o truque desta criadora de conteúdo
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro
Revolut aposta no dinheiro físico e prepara rede de caixas ATM em Portugal
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
tvi
00:00:51
Secret Story
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:01:06
Secret Story
Depois do Especial, Marisa perde as estribeiras com Bruna: «Que falta de respeito!»
tvi
00:03:17
Secret Story
Exaltado com a discussão de Marisa e Bruna, Pedro dispara para o ar: «Só me apeteceu...»
tvi
Destaques IOL
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Mais Lidas
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Susana Dias Ramos
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
Maria Cerqueira Gomes
Maria Cerqueira Gomes antecipa a cor tendência de 2027 e leva-nos à Parfois
versa
André Ventura
Ministério Público quer levantar imunidade de Ventura por acusar ex-autarca de enriquecimento ilícito
cnn
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
cnn
Vera
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente