Estes são os documentos que precisa para pedir um crédito habitação

Comprar um imóvel não é só escolher a casa ideal. Antes de fechar negócio, é essencial reunir todos os documentos necessários. Sem eles, o processo não avança e arrisca perder tempo e dinheiro.

Neste processo, são muitas as pessoas que sentem a necessidade de pedir um crédito para comprar casa. Para tal, são precisos documentos essenciais para obter a pré-aprovação do seu empréstimo. Fazem parte da lista de documentos, os seguintes:

Última declaração de IRS;

Nota de Liquidação de IRS;

Mapa de Responsabilidades do Banco de Portugal;

Documento de identificação legível e atualizado;

Recibos de vencimento dos 3 últimos meses;

Recibos verdes (últimos 6 meses);

Extratos bancários dos últimos 3 meses;

Declaração de vínculo contratual.

Após o banco verificar a sua situação financeira e profissional, bem como o seu perfil de risco, vai calcular a sua taxa de esforço. Esta taxa representa, em termos percentuais, o peso que os empréstimos têm no orçamento de uma família. Para este cálculo, é usada a seguinte fórmula:

Taxa de esforço = (total de prestações financeiras / rendimento mensal líquido) x 100

Quando não tem nenhum financiamento, o crédito habitação não deve pesar mais de 30% no rendimento mensal líquido do seu agregado familiar. Mas se tiver mais de um crédito, a taxa de esforço não pode ultrapassar os 50%. Acima deste valor, a instituição de crédito não pode conceder um novo financiamento.

De realçar que, quanto mais baixa for a taxa de esforço, mais probabilidades há de o seu crédito ser aprovado.

Nota: Se tiver dificuldades em apurar a sua taxa de esforço, recorra ao Simulador de Taxa de Esforço para facilitar este cálculo.

Uma casa e vários papéis

Depois da fase de pré-aprovação, o comprador deve verificar alguns documentos do imóvel que quer comprar. Estes vão ter de ser apresentados para obter as condições finais do seu financiamento e para a celebração da escritura.

Entre os documentos que deve analisar (que estão na posse do vendedor), encontra-se:

A caderneta predial urbana (confirma a identificação fiscal do imóvel);

Certidão do registo predial (para garantir que a casa está livre de hipoteca ou penhora);

Planta do imóvel;

Licença de utilização, emitida pela Câmara Municipal;

Certificado energético;

E a certificação de não dívida do condomínio.

Ao ter acesso a estes documentos e verificar o estado legal do imóvel, pode evitar várias dores de cabeça. Afinal, sem alguns destes documentos, não consegue obter um crédito habitação, nem efetuar a escritura do imóvel. Por isso, antes de fechar qualquer negócio, exija sempre toda a documentação e, se possível, peça apoio especializado.