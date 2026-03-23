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Tem crédito à habitação a ser revisto? Saiba o que pode mudar já em abril

Eis o que pode esperar já a partir de abril
IOL
Hoje às 14:51
Crédito habitação Foto Freepik
Crédito habitação Foto Freepik
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Os aumentos contínuos dos preços dos combustíveis em Portugal estão a exercer pressão direta sobre a inflação, o que terá impacto imediato nos contratos de crédito à habitação. Esta é a análise do jornalista Vítor Costa, durante uma entrevista no Diário da Manhã da TVI.

Segundo o jornalista, os preços da gasolina e do gasóleo subiram cerca de 25 cêntimos e 45 cêntimos, respetivamente, desde o início da guerra, e as cotações do petróleo continuam a subir, rondando agora os 113 dólares por barril. Estes fatores contribuem para uma inflação mais elevada, que será refletida nas revisões de crédito à habitação a partir de abril.

“Quem tiver contratos de crédito à habitação a serem revistos em abril vai já sentir um aumento”, alerta o jornalista, sublinhando que o efeito é direto sobre o orçamento familiar. O aumento dos combustíveis, somado à pressão inflacionista, reforça a necessidade de planeamento financeiro e de atenção às oscilações do mercado energético.

Vítor Costa aponta ainda que, apesar de existirem medidas noutros países, como Espanha, que reduziram impostos sobre os combustíveis para aliviar as famílias, Portugal ainda não conseguiu aplicar soluções semelhantes de forma eficaz. Segundo ele, trata-se sobretudo de uma questão de vontade política, já que alternativas legais existem mas não foram implementadas atempadamente.

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