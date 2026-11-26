Fonte: LUSA

O 'stock' de empréstimos para habitação atingiu, em outubro, 121.307 milhões de euros, apresentando uma taxa de variação anual de 11,2%, 3,6 vezes o equivalente europeu, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Crédito à habitação cresce mais de 12 mil milhões num ano

No total, são mais 12.217 milhões de euros em empréstimos para a habitação que um ano antes e mais 1.132 milhões de euros que em julho, segundo os dados do regulador.

Os dados hoje divulgados pelo BdP colocam a taxa de variação anual para os empréstimos para a habitação em 3,6 vezes à média da área do euro, que, no mês em análise, se situou em 3,1%.

"O crédito a particulares cresceu mais em Portugal do que na área do euro. O diferencial foi particularmente expressivo na habitação", assinala o banco central.

Empréstimos a particulares também registam subida

A taxa de variação anual verificada neste tipo de empréstimos foi superior à registada para o montante total de empréstimos concedidos a particulares, que registou uma variação anual de 10,8% (10,6% em julho), chegando aos 157.581 milhões de euros.

O BdP recorre à taxa de variação anual para acompanhar a evolução dos empréstimos e dos depósitos, sendo esta calculada apenas com base no montante das transações e desconsiderando outros efeitos, como impactos cambiais.

Crédito ao consumo atinge crescimento mais elevado desde fevereiro de 2020

Para consumo e outros fins, o valor no final de agosto totalizava 36.274 milhões de euros, numa subida em cadeia de 207 milhões de euros e uma taxa de variação anual de 9,8% (acima dos 9,7% de setembro).

Apenas no consumo, a taxa de variação anual foi de 9,8% - o valor mais alto desde fevereiro de 2020 e acima dos 9,5% do mês anterior –, enquanto nos empréstimos para outros fins houve uma descida de 9,9% para 9,7%.