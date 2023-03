Quais as vantagens de amortizar o crédito habitação?

Para quem tem um crédito habitação associado a uma taxa variável, e conta com uma poupança “parada” no banco, 2023 pode ser o ano ideal para amortizar o seu crédito habitação. Afinal, com a subida das taxas Euribor, as prestações de crédito têm disparado nos últimos meses. E nesta altura, amortizar o seu crédito pode trazer algumas vantagens, como vai ficar a conhecer de seguida.

Isenção temporária da comissão de reembolso antecipado

Se está a pensar em amortizar o seu crédito habitação este ano, saiba que, se tiver uma taxa variável, não vai pagar a comissão por reembolso antecipado, que corresponde a 0,5% do capital reembolsado, até ao final de 2023.

Esta suspensão, porém, só se aplica a contratos de crédito para a compra de habitação própria e permanente com um capital em dívida igual ou inferior a 300 mil euros. É uma medida que está associada ao decreto-lei que veio facilitar a renegociação dos créditos à habitação às famílias que tiveram um agravamento significativo da sua taxa de esforço. E de forma a incentivar os portugueses a amortizarem os seus créditos habitação, o Governo decidiu suspender esta comissão durante este ano.

Assim, se o seu crédito habitação tem uma taxa fixa, esta isenção não se aplica, pelo que a amortização do seu empréstimo (total ou parcial) continuará a implicar o pagamento da comissão de reembolso. No entanto, por lei, esta comissão não pode exceder 2% do capital reembolsado.

Aumento da liquidez com a redução da prestação

Para quem pretende reduzir os seus encargos mensais, a amortização do crédito habitação é uma excelente solução. Afinal, quando amortiza o seu crédito, não só diminui o seu capital em dívida como o valor total dos juros do seu empréstimo. E esta redução permite-lhe baixar a sua prestação de crédito habitação.

Imaginemos, por exemplo, que tem um crédito habitação com um capital em divida de 150 mil euros, 300 prestações por liquidar e uma TAN que ronda, neste momento, os 4%. Se usar 20 mil euros para amortizar o seu crédito, a sua prestação passa de 791,76 euros para 686,19 euros. Ou seja, a sua prestação diminui cerca de 13%, o que se traduz numa poupança de 105,57 euros.

Redução do prazo com poupança nos juros

Se, neste momento, a diminuição dos encargos mensais não é o seu foco principal, pode optar por manter a prestação mensal e reduzir o prazo do empréstimo, antecipando o fim do seu crédito. Neste caso, a sua prestação mantém-se inalterável, mas o prazo do seu contrato fica mais curto, o que se traduz numa poupança significativa na fatura total de juros do seu empréstimo.

Claro que, quanto mais elevado for o valor da amortização, maior será a redução do prazo do seu crédito. E em alguns casos, é possível reduzir o seu crédito habitação até vários anos.

Com a ajuda da “Calculadora de prestação de crédito após amortização antecipada”, pode calcular qual será a nova prestação após amortização, sabendo de imediato qual será o impacto no orçamento e quanto poupará na diminuição dos juros.