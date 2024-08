Precisa de um crédito pessoal? Conheça os passos a seguir

Seja para cuidar da saúde, financiar um curso ou fazer obras em casa, há momentos na vida em que poderá precisar de um crédito pessoal para cobrir determinada despesa. No entanto, tratando-se de um financiamento que implicará um peso acrescido no seu orçamento durante vários meses, é fundamental garantir que é uma decisão informada e ponderada.

Em primeiro lugar, importa avaliar se precisa realmente do empréstimo. Em caso afirmativo, assegurar-se de que compreende os passos envolvidos para evitar armadilhas e conseguir o melhor contrato para as suas necessidades.

Neste artigo, conheça o passo a passo para pedir um crédito pessoal.

Crédito pessoal: O passo a passo

Antes de avançar com um pedido de financiamento, é essencial avaliar a sua taxa de esforço, que lhe permitirá identificar se tem capacidade financeira para contrair um novo crédito. Se esta taxa se situar acima de 30%, deverá rever as suas despesas para não comprometer as suas finanças.

Em segundo lugar, será necessário definir o montante de que necessita e o prazo de reembolso mais adequado. Neste ponto, importa considerar todas as despesas que pretende cobrir com o financiamento, mas não ir além desse valor. Relativamente ao prazo, tenho em conta que, quanto mais longo for o crédito, maior será o custo total. Em prazos mais curtos, as prestações são mais elevadas, mas no final do empréstimo, terá pagado menos em juros.

Feitas as contas, faça simulações e compare as ofertas de várias instituições. Lembre-se de considerar a taxa anual efetiva global (TAEG) e o montante total imputado ao consumidor (MTIC) ao comparar as ofertas, pois estes indicadores refletem o custo total do crédito, incluindo todos os encargos.

O passo seguinte será reunir a documentação exigida pela instituição onde vai pedir o crédito pessoal. Normalmente, são necessários:

- Documento de identificação;

- Comprovativo de morada;

- Autorização de acesso à Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) do Banco de Portugal;

- Comprovativo de rendimentos;

- Última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação;

- Comprovativo da sua situação profissional;

- Extratos bancários dos últimos três meses;

- Comprovativo do destino dos fundos, no caso de crédito pessoal para estudar, pagar despesas de saúde ou investir em energias renováveis.

Depois de submetido o pedido, terá de aguardar a análise e aprovação por parte da instituição financeira. Esta irá analisar a sua capacidade de crédito, com base nas informações fornecidas e na documentação submetida, e tomar uma decisão.

Caso o pedido de financiamento seja aprovado, chega o momento de assinar o contrato e receber o montante que solicitou.