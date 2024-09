Crédito pessoal para jovens: Quais os requisitos?

Seja para comprar um carro, fazer uma viagem ou começar um negócio, os mais jovens também podem ter acesso a financiamento bancário. No entanto, como a situação financeira e profissional tende a ser menos estável, nem todas as entidades financeiras disponibilizam este tipo de empréstimos.

Entre aquelas que o fazem, os requisitos são semelhantes, com os bancos a considerarem sobretudo a taxa de esforço, rendimentos e estabilidade profissional para a concessão de crédito pessoal para jovens.

Quais os critérios avaliados pelos bancos?

Tal como acontece com todos os créditos pessoais, na hora de avaliar a viabilidade de conceder um empréstimo a jovens, os bancos vão ter em atenção a sua taxa de esforço - ou seja, a percentagem do rendimento dedicada ao pagamento de prestações de crédito - os rendimentos e a situação profissional, informações que oferecem uma visão mais clara da sua capacidade de cumprir com as suas obrigações.

Não significa que, mesmo com alguma instabilidade financeira, o crédito pessoal para jovens não seja aprovado. Aliás, é sempre possível ter um fiador para este financiamento ou solicitar um valor mais baixo para garantir a aprovação.

Além destes pontos, as instituições financeiras poderão olhar para o histórico bancário, que deverá ser positivo, para que o jovem seja considerado um cliente de baixo risco. Ao mesmo tempo, também não deverá ter prestações de créditos em atraso, uma situação que os bancos verificam, em qualquer pedido de financiamento, no Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Quais as diferenças face a outros créditos pessoais?

Dirigido a uma faixa etária entre os 18 e os 30 anos, o crédito para jovens está sujeito a regras semelhantes a qualquer outro crédito pessoal. E tal como acontece nestes empréstimos, também no crédito pessoal para jovens não é necessário informar qual a finalidade a que se destina o dinheiro.

Implica, assim, menos burocracia do que, por exemplo, um crédito para estudantes, em que é exigido um comprovativo de matrícula num estabelecimento de ensino.

Apesar disso, estes empréstimos específicos contam com outras vantagens, como a taxa de juro mais baixa ou a possibilidade de usufruir de períodos de carência.

Já no crédito pessoal comum, a taxa de juro é mais elevada. Para o quarto trimestre de 2024, o Banco de Portugal definiu, neste tipo de financiamento, uma taxa máxima de 15,8%.