Que diferenças existem entre pedir um crédito a dois ou a sete anos?

Quando precisa de pedir um crédito pessoal, é normal que o seu foco se debruce sobre a prestação que vai ficar a pagar, perante o montante financiado.

Embora a prestação seja um dos pontos essenciais a avaliar quando contrata um crédito, uma vez que o seu orçamento familiar tem de conseguir suportar a mesma, existem outros fatores a ter em conta. Além das taxas de juro, o prazo que escolhe tem influência sobre o custo total do seu crédito.

Por isso, neste artigo conheça as diferenças que existem entre pedir um crédito a dois ou a sete anos.

Qual a diferença entre pedir um crédito com um prazo mais curto ou mais longo?

Se está indeciso sobre o prazo de financiamento que deve escolher, primeiro deve perceber quais são as principais diferenças entre ter um crédito com uma maturidade mais curta e mais longa.

Ao escolher um financiamento com um prazo mais longo, a sua prestação é menor. Mas a longo prazo, o contrato de crédito fica mais caro, pois paga mais juros. Já se pedir um crédito pessoal com uma maturidade mais curta, a sua prestação é mais elevada. Contudo, o custo total do seu financiamento desce, pois não paga tantos juros.

A diferença entre um crédito a dois e a sete anos

Para ter uma noção mais exata da diferença entre contratar um crédito a dois e a sete anos, vamos apresentar-lhe um exemplo.

Ao contrair um crédito de 7.000 euros, onde é aplicada uma TAN de 10,5%, se optar por um empréstimo a dois anos, fica com uma prestação de 324,63 euros e os juros totais rondam os 791 euros. Ou seja, com um prazo de dois anos vai pagar um total de 7.791 euros pelo seu crédito.

Mas se decidir aumentar o prazo para sete anos, fica com uma prestação de 118,02 euros e os juros totais rondam 2.914 euros. Isto significa que o mesmo valor de financiamento com um prazo a sete anos representa um total de 9.914 euros.

Fazendo contas, ao contratar um crédito a dois anos poupa 2.123 euros face a um crédito a sete anos. Contudo, a prestação mensal será mais elevada.

Qual é a melhor solução?

Em termos de poupança, a melhor solução passa por contrair um crédito com um custo total mais baixo. Mas, na realidade, isso nem sempre é possível. Por isso, pese na balança qual é o prazo ideal para ter uma prestação adequada à sua carteira, mas que permita liquidar o empréstimo o mais rápido possível, para reduzir ao máximo o seu custo total.

Faça várias simulações antes de contratar um crédito pessoal e foque-se no MTIC e na TAEG que constam na Ficha de Informação Normalizada (FIN) do seu financiamento.