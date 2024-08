Tem um crédito pessoal? Conheça 3 formas de baixar a prestação

Um crédito pessoal é um tipo de crédito de consumo, que tem como objetivo financiar a compra de bens e serviços, podendo também ser contratado sem uma finalidade específica. Pode ir dos 200 aos 75 mil euros, e tem um prazo máximo de sete anos.

As taxas de juro máximas aplicadas a estes empréstimos são definidas, a cada trimestre, pelo Banco de Portugal. Para o terceiro trimestre deste ano, o teto está fixado nos 15,8%.

Se contratou um crédito pessoal, e o pagamento da prestação está a comprometer o seu orçamento, saiba que há formas de aliviar este peso.

Reembolso antecipado do crédito

Uma das formas mais simples de reduzir, ou até eliminar, o peso da prestação no seu orçamento é reembolsar antecipadamente o crédito pessoal. Se tiver capacidade financeira para pagar a dívida, ou parte dela, estará a diminuir (ou eliminar) a prestação, mas também a reduzir o custo total do empréstimo, já que deixa de pagar uma parte dos juros que seriam devidos até ao final do contrato.

Se fizer um reembolso parcial, o montante em dívida diminui, levando a uma descida do valor a pagar todos os meses. Já se fizer um reembolso antecipado total resolve o problema das prestações, uma vez que deixa de haver dívida à instituição financeira que lhe emprestou o dinheiro.

Se decidir reembolsar antecipadamente o seu crédito, lembre-se que deverá avisar a instituição num prazo mínimo de 30 dias, e preparar-se para o pagamento de uma comissão por reembolso antecipado, se o seu empréstimo tiver uma taxa de juro fixa. Se for o caso, e faltar mais de um ano para o final do contrato, a taxa máxima aplicável é de 0,5% do valor reembolsado. Já se faltar menos de um ano para o seu término, terá de pagar até 0,25% do valor reembolsado.

Renegociação do crédito

Outra forma de baixar a prestação mensal do seu crédito pessoal é pedir ao banco a alteração das condições do empréstimo. Pode ser alterado o regime de taxa de juro e até o prazo de pagamento, dentro dos limites estabelecidos para este tipo de financiamento.

É preciso ter em conta, porém, que o alargamento do prazo do empréstimo vai sempre implicar o pagamento de mais juros, o que, no final de contas, tornará o crédito mais caro.

De qualquer forma, é necessário chegar a um acordo com o banco sobre as eventuais alterações, o que não é garantido.

Consolidar créditos

Se tem mais do que um crédito ao consumo (seja pessoal, automóvel ou cartões de crédito) e não tem prestações em atraso, a consolidação é outra das opções que tem para reduzir os encargos com os empréstimos.

Através do crédito consolidado, poderá juntar todos os créditos que possui num só, com uma prestação única, mais baixa do que a soma de todas as prestações que estava a pagar.

Isto porque, com este tipo de financiamento, pode conseguir taxas de juro mais baixas do que a média das taxas que pagava pelos outros créditos. Isso, aliado a um prazo de pagamento que começa a contar do zero, pode permitir poupar até 60% por mês.