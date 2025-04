Renegociar as condições de um crédito pode trazer vantagens financeiras significativas. Dependendo do tipo de financiamento, existem diferentes condições que podem ser ajustadas. Saiba o que pode ser negociado num crédito e como obter melhores condições junto das instituições financeiras.

Nem sempre é possível negociar as condições de um crédito

Embora todos os clientes tenham direito a renegociar as condições de um contrato de crédito, as instituições de crédito não são obrigadas a aceitar a sua proposta. Na prática, após o contrato de crédito ser celebrado, caso queira alterações as condições contratuais, precisa de chegar a acordo com o banco.

Se o banco não aceitar a sua proposta, pode tentar transferir o crédito para outra entidade, se encontrar uma proposta benéfica para si. Mas, se a instituição de crédito aceitar, a negociação não pode ter custos associados nem estar condicionada à aquisição de outros produtos financeiros.

Em casos em que os clientes estão em risco ou em incumprimento, mecanismos como o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento (PARI) e o Procedimento Extrajudicial de Regularizações de Situações de Incumprimento (PERSI) obrigam as instituições a apresentarem propostas viáveis para regularizar a situação de quem enfrenta dificuldades.

O que pode ser negociado em cada tipo de crédito?

Como referido, as condições contratuais que pode negociar variam conforme o tipo de crédito. De forma sucinta, conheça as condições mais comuns de negociar em cada crédito.

Crédito habitação

Prazo do indexante: Pode alterar entre a Euribor a 3, 6 ou 12 meses;

Valor do spread: Tentar baixar o valor do spread, consoante o nível de risco do seu financiamento e as garantias disponíveis;

Regime da taxa de juro: Mudar entre taxa fixa, variável ou mista;

Prazo de amortização: Aumentar ou reduzir o prazo do empréstimo;

Modalidade de reembolso: Alterar entre padrão, carência ou diferimento de capital;

Seguros associados: Negociar melhores condições no seguro de vida do crédito habitação e seguro multirriscos.

Crédito pessoal

Neste caso, as condições que pode negociar com o banco são mais limitadas e variam consoante a finalidade do crédito (educação, saúde, energias renováveis, sem finalidade específica). Além disso, deve saber que as taxas máximas são definidas trimestralmente pelo Banco de Portugal.

Dito isto, as condições mais comuns de renegociar num crédito pessoal são:

Tipo de taxa de juro: Alterar entre fixa e variável;

Prazo de amortização: Ajustar o prazo do financiamento (reduzir ou prolongar o prazo);

Taxa de juro: Dependendo da análise de risco do seu crédito pessoal, pode ter a possibilidade de reduzir a sua taxa de juro.

Crédito automóvel

No crédito automóvel, existem três condições contratuais que podem ser renegociadas:

Prazo do contrato: Existe a possibilidade de alargar o prazo até 10 anos;

Tipo de taxa de juro: Alterar entre uma taxa fixa e variável;

Reduzir o valor de seguros associados, como o seguro de vida ou seguro de proteção de crédito.

Quando posso negociar as condições de um crédito?

A negociação pode ser solicitada a qualquer momento, desde não haja prestações em atraso. Caso existam, deve cumprir as condições de adesão ao PERSI.

Porém, num crédito habitação, os bancos costumam estar mais recetivos a negociar um contrato após um ano da escritura. Caso a sua proposta não seja aceite, a transferência de crédito pode ser uma alternativa vantajosa, se não tiver prestações em atraso e não tiver uma taxa de juro fixa.